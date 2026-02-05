Muestran que el cánnabis puede influir en el tratamiento de los primeros episodios psicóticos

Los investigadores a cargo del estudio. - HOSPITAL DEL MAR

Un estudio del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona ha mostrado que el consumo de cánnabis se asocia con un incremento de la inflamación cerebral, hecho que puede influir en la capacidad terapéutica de los primeros tratamientos antipsicóticos.

El trabajo, publicado en la revista 'Molecular Psychiatry', ha analizado imágenes de resonancias magnéticas cerebrales de unas 100 personas, tanto pacientes que habían sufrido un primer episodio psicótico como voluntarios sanos, mediante una nueva técnica que mide el agua libre extracelular, informa el instituto en un comunicado de este jueves.

El consumo de cánnabis es uno de los factores de riesgo "más bien documentados", así como uno de los elementos que pueden influir en el inicio del trastorno; se calcula que entre el 30% y el 50% de quienes sufren un primer episodio psicótico son consumidoras de esta sustancia.

RESULTADOS

Los resultados de trabajo muestran diferencias en la inflamación cerebral entre las personas que sufren un primer episodio en función de si consumen cánnabis o no, diferencias que también se ven en las personas que no tienen psicosis, aunque consuman.

El psiquiatra del Hospital del Mar y miembro del Grupo en Neuroimagen en Trastornos Mentales de su instituto de investigación Daniel Bergé apunta que esto sugiere "una asociación entre el uso de cánnabis y alteraciones en el sistema inflamatorio en los primeros episodios psicóticos".

A la vez, los resultados indican que el cánnabis puede influir en la capacidad de los tratamientos contra la psicosis de reducir esta inflamación.

En este sentido, la potencial asociación del consumo de esta sustancia con la alteración de la reducción de la inflamación cerebral lograda gracias a los antipsicóticos ofrece "una visión de uno de los posibles factores" que influyen en el bajo éxito del tratamiento en estos pacientes.

Los investigadores apuntan que el uso del cánnabis puede estar vinculado a diversos aspectos de la respuesta del sistema inmunitario que conducen a una disfunción de su respuesta, un factor que puede representar una "susceptibilidad más elevada a la psicosis".

La psiquiatra del Hospital del Mar e investigadora del Grupo de Investigación en Salud Mental de su instituto de investigación, Laura Martínez, asegura que el hecho de saber que el cánnabis interfiere en el efecto positivo de los antipsicóticos permite dar "de forma más contundente" contraindicaciones respecta a su consumo tras un primer brote.