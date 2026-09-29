Una muestra de sangre podría identificar proteínas del cáncer y diseñar inmunoterapias

La autoras - VHIO

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Grupo de Inmunoterapia en inmunología de los tumores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) ha demostrado que el uso de la biopsia líquida en sangres podría identificar proteínas específicas producidas por las células tumorales, conocidas como neoantígenos, con el objetivo de desarrollar inmunoterapias personalizadas.

Publicado en 'Cancer Discovery', describe cómo se han identificado neoantígenos tumorales y las células del sistema inmunitario capaces de reconocerlos y atacarlos, en muestras de sangre a través del análisis tanto del ADN tumoral circulante como de las células inmunitarias, ha informado el Vhio en un comunicado este martes.

El equipo investigador planteó que el ADN liberado por las células cancerosas al torrente sanguíneo, conocido como ADN tumoral circulante (ADNct), podría aportar información sobre las mutaciones presentes en el tumor.

Aisló y secuenció el ADNct de muestras de sangre de 6 pacientes con melanoma, cáncer de mama, de cabeza y cuello y colorrectal metastásicos y compararon los resultados con los del análisis convencional de tejido tumoral: observaron que, en los 6 casos, el análisis de ADNct identificó entre el 63,25% y el 97,4% de los neoantígenos detectados en el análisis estándar del tejido tumoral.

En el estudio participaron otros dos pacientes con cáncer de mama y de cabeza y cuello, respectivamente, en cuyas muestras de sangre no se pudo aislar el ADNct, ya que, según las autoras, "algunos tumores liberan poca cantidad de ADN al torrente sanguíneo".

Además, el análisis de ADNct identificó muchos neoantígenos que no se habían encontrado mediante el análisis estándar del tejido tumoral, lo que sugiere que un método basado en sangre "podría ofrecer una visión más representativa de los distintos neoantígenos presentes en pacientes con enfermedad metastásica".