Las muertes por suicidio disminuyeron un 3,6% en 2023, primer descenso desde 2018, según la tasa de mortalidad ajustada

Las muertes por suicidio en España registraron un descenso del 3,6% en 2023 respecto a 2022, así se contabilizaron 4.118 fallecimientos por suicidio, según la tasa de mortalidad ajustada por edad, constituyendo el primer retroceso registrado desde el año 2018, de acuerdo con los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que han sido recogidos en un informe por el Ministerio de Sanidad.

El descenso marca un punto de inflexión en una tendencia alcista que había caracterizado los últimos cinco años. Desde 2018, cuando se registraron 3.539 suicidios, la cifra se había incrementado de forma continua hasta alcanzar su máximo en 2022 con 4.227 fallecimientos; los datos parecen indicar que en 2024 seguirán bajando según los datos provisionales que señalan 3.846 fallecimientos por esta causa.

En relación con la edad, el mayor número de suicidios se concentró en el grupo de 45 a 54 años que registró 886 casos, seguido de 55 a 64 con 819 y de 30 a 44 años, con 816 fallecimientos. En particular, los grupos de edad de 45 a 54 años, 55 a 64 años y 65 a 74 años experimentaron reducciones significativas, con descensos de 44, 45 y 45 fallecimientos respectivamente, mientras que el grupo de 75 a 84 años mostró un aumento de 26 casos.

El suicidio se posiciona como la decimotercera causa de muerte en España y la segunda causa de muerte por causas externa en 2023, superado únicamente por las caídas accidentales (4.158 fallecimientos). El ahogamiento, sumersión y sofocación accidental ocuparon la tercera posición con 3.692 muertes.

En su conjunto, las defunciones por causas externas disminuyeron un 2,9% en 2023 con respecto a 2022, contabilizándose 541 fallecimientos menos que en el ejercicio anterior.

PERSPECTIVA GENERAL DE MORTALIDAD

El informe señala que España registró 436.124 defunciones totales, cifra que representa una disminución de 28.293 muertes respecto a 2022, equivalente a un 6,1% menos. Las defunciones por tumores en 2023 experimentaron un ligero ascenso con respecto a 2022 (0,5%). Las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio en 2023 también aumentaron en relación a 2022 (9,2%).

El resto de las principales causas de muerte descendieron en 2023 con respecto a 2022, siendo de gran magnitud la disminución de las defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias (61,3%). El descenso se debió, básicamente, a la disminución de las defunciones por COVID-19 (31.672 en 2022 y 7.940 en 2023).

El análisis detallado por las causas específicas de muerte revela que el aumento de las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio se debió, sobre todo, al aumento de defunciones por neumonía y gripe (9.799 en 2022 y 11.880 en 2023) y, en mucho menor medida, al aumento de las defunciones por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (12.311 en 2022 y 12.730 en 2023).

La mortalidad infantil se mantuvo estable respecto a años anteriores, con una tasa de 2,6 por cada 1.000 nacidos vivos. No obstante, se identificaron diferencias importantes por causas, siendo las malformaciones congénitas y los trastornos relacionados con el parto las principales responsables en este grupo etario.

Desde una perspectiva estructural, el informe subraya el impacto del envejecimiento poblacional en los patrones de mortalidad, con un aumento progresivo de los fallecimientos en edades avanzadas por enfermedades crónicas y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Así se observó un descenso fueron la enfermedad de Alzheimer y la diabetes, cuyo descenso relativo en 2023 comparado con 2022, fue 5,6% y 3,2%, respectivamente.

"Estas últimas han mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, en parte atribuible a una mayor esperanza de vida y a la disponibilidad de mejores técnicas diagnósticas", señala Sanidad.

POR MESES: MÁS FALLECIMIENTOS EN FEBRERO Y MARZO

El número de fallecimientos en 2023 fue menor que en 2022 en todos los meses del año, excepto en febrero y marzo, donde los fallecimientos de 2023 superaron a los observados en 2022. Según el informe de vigilancia epidemiológica de la gripe del Instituto de Salud Carlos III, en la temporada 2022-23 se observaron dos periodos epidémicos de gripe.

El primero tuvo el pico de actividad en la semana 50/2022, mientras que el segundo pico presentó su máxima incidencia en la semana 7/2023. Esa segunda ola epidémica explica el exceso de defunciones observado en los meses de febrero y marzo de 2023. Y, probablemente, es responsable del aumento de defunciones por neumonía e influencia en 2023 comparado con 2022.

Asimismo, se observó una gran disminución de defunciones en el mes de julio de 2023, con respecto al mismo mes del año anterior. Esa reducción hay que atribuirla al exceso de defunciones producidas por la ola calor acontecida en julio de 2022.