Muere Craig Venter, el biólogo norteamericano considerado uno de los padres del genoma humano

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El biólogo genetista norteamericano J. Craig Venter, considerado uno de los padres del genoma humano al descifrarlo en 1999 a través de su empresa Celera Genomics pararelamente al consorcio público, ha fallecido a los 79 años, según ha anunciado el Instituto J. Craig Venter (JCVI).

Fundador, presidente de la junta directiva y director ejecutivo del Instituto que lleva su nombre, ha muerto en San Diego (Estados Unidos) "tras una breve hospitalización por efectos secundarios inesperados derivados del tratamiento de un cáncer diagnosticado recientemente".

Venter recibió precisamente el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2001, junto a John Sulston, Francis Collins, Hamilton Smith y Jean Weissenbach, la secuenciación del genoma humano. También destacó por construir la primera célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente.

"Craig creía que la ciencia avanza cuando las personas están dispuestas a pensar de forma diferente, a actuar con decisión y a construir lo que aún no existe --afirma Anders Dale, presidente del JCVI--. Su liderazgo y visión transformaron la genómica y contribuyeron a impulsar la biología sintética. Honraremos su legado continuando la misión que él creó: promover la ciencia genómica, impulsar las inversiones públicas que hacen posible el descubrimiento y colaborar ampliamente para convertir el conocimiento en impacto".

A lo largo de su carrera, el doctor Venter demostró que los genomas podían diseñarse y construirse y ayudó a ser pionero en el descubrimiento de genes mediante etiquetas de secuencias expresadas (EST), lo que permitió la identificación rápida de un gran número de genes humanos y aceleró los esfuerzos de mapeo del genoma.

Posteriormente, lideró los esfuerzos que dieron como resultado las primeras secuencias preliminares del genoma humano, un hito que contribuyó a la entrada de la biología en la era digital. Más tarde, recuerdan desde el Instituto, él y sus colegas publicaron el primer genoma humano diploide de alta calidad, demostrando la importancia de capturar la variación genética heredada de ambos padres.

En el campo de la biología sintética, Venter y sus equipos lograron un hito al construir la primera célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente, lo que demuestra que los genomas pueden diseñarse digitalmente, construirse a partir de componentes químicos y "activarse" para controlar una célula viva.

Mediante la Expedición de Muestreo Oceánico Global Sorcerer II, el doctor Venter y sus equipos utilizaron la metagenómica para revelar una extraordinaria diversidad microbiana, informando del descubrimiento de millones de genes nuevos y ampliando el universo conocido de familias de proteínas; un trabajo que profundizó la comprensión del microbioma oceánico y su papel en los sistemas planetarios.

Además, Venter fundó diversas compañías como Synthetic Genomics, Inc., Human Longevity, Inc. y, más recientemente, Diploid Genomics, Inc., impulsando los esfuerzos para convertir la genómica y la biología sintética en herramientas para la salud y la sociedad.