Por qué muchos casos de cáncer de pulmón pasan desapercibidos en ciertas comunidades... y cómo podría cambiar

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Detectar el cáncer de pulmón a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero en algunas comunidades, el sistema de detección falla donde más se le necesita. No se trata solo de hábitos o factores individuales: pequeños detalles en cómo medimos el riesgo pueden dejar fuera a personas que realmente deberían ser revisadas.

Un nuevo estudio apunta a que la forma tradicional de evaluar quién recibe cribado podría estar dejando invisibles a quienes tienen mayor riesgo. Aunque los números y los modelos médicos son complejos, la clave parece sorprendentemente sencilla y, al mismo tiempo, vital para salvar vidas.

CUANDO EL RIESGO NO SE MIDE DE MANERA JUSTA

Un estudio amplio, prospectivo y racialmente diverso de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) ha evaluado el impacto de los criterios de elegibilidad alternativos para la detección del cáncer de pulmón.

Los resultados revelan que el uso de la duración del consumo de tabaco en lugar de los paquetes-año redujo las brechas de elegibilidad para la detección entre afroamericanos y latinos en comparación con los blancos. Este enfoque de detección también mejoró la sensibilidad de la detección del cáncer de pulmón a 6 años en todas las razas. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

En 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) redujo los umbrales de detección del cáncer de pulmón a 20 paquetes-año y 50 años de edad para ampliar la elegibilidad para la detección y reducir las disparidades raciales. Sin embargo, persisten brechas porque los paquetes-año priorizan la intensidad del tabaquismo sobre la duración.

EL CAMBIO QUE PODRÍA INCLUIR A QUIENES ANTES QUEDABAN FUERA

El cribado basado en el riesgo, ya adoptado internacionalmente, ha demostrado una detección superior y ha reducido las disparidades; sin embargo, su eficacia en comparación con los criterios basados en la duración en diversas poblaciones estadounidenses no se ha evaluado completamente.

Los investigadores analizaron datos de 105.261 adultos de 45 a 75 años con antecedentes de tabaquismo en California y Hawái que participaron en el Estudio de Cohorte Multiétnica entre 1993 y 1996 para evaluar la elegibilidad para el cribado y el rendimiento pronóstico de los criterios alternativos basados en la duración del tabaquismo frente al USPSTF-2021 (=20 paquetes-año) y el cribado basado en el riesgo utilizando el modelo recalibrado PLCOm2012.

POR QUÉ CADA DETALLE DEL CRIBADO IMPORTA MÁS DE LO QUE IMAGINAS

Encontraron que, según los criterios del USPSTF-2021, el 24% de los participantes eran elegibles para el cribado, con tasas más bajas entre los afroamericanos y los latinos en comparación con los blancos.

Los criterios basados en la duración aumentaron la elegibilidad de los afroamericanos y los latinos, al tiempo que mantuvieron una elegibilidad general similar.

La sensibilidad de detección mejoró con los criterios basados en la duración, aunque la especificidad disminuyó ligeramente. El cribado basado en el riesgo logró la mayor sensibilidad y especificidad, pero amplió las brechas de elegibilidad entre latinos y blancos, y mostró una menor sensibilidad en el caso de los latinos.

Estos hallazgos sugieren que los criterios basados en la duración del tabaquismo podrían ofrecer una alternativa viable al cribado basado en el número de paquetes/año, mientras que los enfoques basados en el riesgo podrían requerir mejoras para garantizar la equidad.