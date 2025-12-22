Mucho más que un susto: Por qué los accidentes oculares graves se disparan hasta un 30% en Navidad

La administracion de Loterías de la calle Isabel la Católica de Santa Fe (Granada) reparte el tercer premio del sorteo de Navidad entre sus vecinos, que han descorchado champán - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas navideñas suponen un riesgo ocular nada desdeñable. Desde el descorche de botellas de champán el día de la Lotería de Navidad, a las actividades de decoración, cortar leña, los petardos, la cocina... son muchos los escenarios que pueden dar un buen susto si los ojos no están bien protegidos.

Los accidentes oculares aumentan entre un 20 y un 30% durante las fiestas navideñas, según un informe de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Por ello, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, alertan de ciertas situaciones en las hay que ser más precavidos para evitar complicaciones oculares graves.

"Los traumatismos oculares son un tipo de lesión que a menudo podemos evitar con una mayor conciencia de los riesgos y tomando las medidas adecuadas. Los casos más frecuentes se producen por el martilleo, este tipo de lesiones es más común en varones (97%) de una edad media de 30 años que no usan protección ocular al realizar estas actividades. Estas lesiones pueden causar desde daños leves hasta afecciones graves o muy graves, llegando incluso a perjudicar la visión de manera permanente”, explica el doctor Álvaro Fernández-Vega González, oftalmólogo especialista en Retina.

Cortar madera, leña o clavar adornos en la pared son algunos ejemplos de actividades de martilleo que pueden tener un riesgo para la salud ocular, ya que las esquirlas de madera o metal pueden causar lesiones graves en los ojos.

Según el experto, es fundamental usar gafas de protección al realizar este tipo de actividades dado que estos fragmentos pueden dañar la córnea o causar heridas que podrían incluso llevar a una pérdida permanente de la visión si no se trata adecuadamente y a tiempo.

También hay que prestar atención a las chispas que salen de las chimeneas, puesto que si alcanzan nuestros ojos pueden causar daños severos. “Es recomendable mantener una distancia de seguridad o instalar una malla protectora o pantalla para evitar posibles quemaduras, lesiones o irritación”, dice el doctor Álvaro Fernández-Vega González.

Descorchar botellas de champán también puede poner en riesgo nuestra salud visual si no se hace correctamente, porque el corcho puede salir a gran velocidad e impactar en los ojos.

Por ello, el doctor recuerda que es primordial no agitar la botella previamente, sostener el corcho en todo momento y abrirla con la mayor precaución posible con el fin de evitar estos accidentes. En la cocina también se pueden producir accidentes por las salpicaduras de salsas o aceite caliente o por la manipulación de utensilios de cocina afilados, como cuchillos o tijeras.

En el caso de que se produzca alguna de estas situación “es vital acudir a un especialista para valorar la gravedad del problema y pautar, en caso necesario, un tratamiento adecuado lo antes posible”, afirma el Dr. Fernández-Vega González.

MÁXIMA PRECAUCIÓN CON LOS NIÑOS

La pirotecnia forma parte de la celebración de la Navidad en muchas familias representan un grave peligro para la salud ocular si no se usan de forma correcta y segura. Los petardos o fuegos artificiales son especialmente peligrosos en menores, ya que su falta de experiencia puede llegar a provocarles lesiones que van desde quemaduras hasta contusiones oculares.

“Tanto adultos como niños deben usar la protección ocular adecuada (gafas de seguridad), se debe mantener en todo momento una distancia de seguridad y hacer uso de la pirotecnia en un lugar despejado, lejos de objetos que puedan provocar incendios o accidentes”, explica el doctor.

Por último, hay que prestar atención a los juguetes, sobre todo a aquellos con piezas pequeñas, que disparan objetos, juguetes a control remoto o drones, puesto que pueden causar contusiones o daños en la córnea si se impactan directamente en el ojo.

“Es esencial que siempre, y en estas fechas más sobre todo, tomemos las precauciones adecuadas para evitar cualquier accidente ocular. Si se detectan síntomas en nuestros ojos como lagrimeo, dolor, disminución de visión o presencia de sangre, es crucial acudir cuanto antes a un profesional para que valore la situación y trate el traumatismo o lesión de la mejor forma posible”, concluye el doctor Fernández-Vega González.