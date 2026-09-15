Un móvil podría facilitar la detección de cataratas a distancia en zonas rurales

Archivo - Ojo humano con cristalino nublado, pupila blanca, catarata macro - ZARINA LUKASH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Oftalmológico Aravind (India) han hallado un alto grado de concordancia entre las decisiones de derivación para cirugía de cataratas basadas en imágenes de teléfonos inteligentes revisadas de forma remota y las tomadas por oftalmólogos que examinan a los pacientes en persona en campañas oftalmológicas rurales.

Este hallazgo podría permitir a los profesionales sanitarios detectar cataratas, pterigios (un crecimiento carnoso en la parte blanca del ojo) y otras enfermedades oculares en personas que viven en zonas rurales remotas y a quienes les resulta difícil acudir a un oftalmólogo, ya sea por barreras geográficas o por su edad o alguna enfermedad.

El doctor Prabhu Krishna Ravilla, médico del Hospital Oftalmológico Aravind, Madurai, India, declara en el contexto del en el 44.º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva (ESCRS), celebrada en Londres (Reino Unido) que los resultados del estudio podrían desempeñar un papel importante en el tratamiento de las cataratas y la prevención de la ceguera en el futuro.

"Las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera a nivel mundial, afectando a casi 100 millones de personas en todo el mundo, y tienen un impacto desproporcionado en entornos con escasos recursos, donde el acceso a especialistas en oftalmología es muy limitado", detalla el experto.

LAS LIMITACIONES DE LOS CAMPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS

Un estudio previo del Hospital Oftalmológico Aravind reveló que las campañas de detección ocular solo atendieron al 7% de los residentes rurales de la región objetivo, con una asistencia que disminuyó en un 80% entre quienes vivían a más de tres kilómetros de distancia. De los que no asistieron, un tercio necesitaba cirugía de cataratas. Las mujeres, los ancianos y las comunidades más pobres son las más desatendidas. La pandemia de COVID-19 empeoró la situación al paralizar por completo las actividades de divulgación.

UN DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA AL TELÉFONO

El doctor Ravilla y sus colaboradores desarrollaron un pequeño dispositivo portátil que se acopla a un teléfono Android. Contiene una lente para magnificar la parte frontal del ojo, dos pequeños LED blancos alimentados por el teléfono y un endoscopio de silicona que se apoya cómodamente en la órbita ocular del paciente, bloqueando la luz ambiental y manteniendo una distancia fija y constante del ojo. El dispositivo se fabrica en India y es económico, con un precio inferior a 150 libras esterlinas, incluyendo el teléfono [ver imágenes adjuntas]. Se complementa con una aplicación móvil para telemedicina en zonas con baja cobertura de banda ancha, disponible en inglés y tamil.

"Nuestra hipótesis era que un dispositivo de imagen para teléfonos inteligentes, de bajo costo y fácil de usar, permitiría a los trabajadores de salud comunitarios -personas con mínima formación oftalmológica- capturar imágenes oculares de calidad diagnóstica sobre el terreno, que luego podrían ser revisadas de forma remota por oftalmólogos. Esto eliminaría la necesidad de que un especialista esté físicamente presente en cada examen", explica.

Tras tres horas de capacitación, los trabajadores de salud comunitarios (TSC) examinaron a 1093 pacientes en 19 campamentos oftalmológicos rurales ubicados en cinco localidades cercanas a Pondicherry, en Tamil Nadu (Chengam, Tiruvannamalai, Cheyyar, Arani y Cuddalore), dirigidas a las aldeas rurales aledañas. Los diagnósticos y las decisiones de derivación fueron realizados por oftalmólogos a distancia y posteriormente comparados con los de los oftalmólogos que atendieron a los pacientes en persona en los mismos campamentos.

UN 96% DE CONCORDANCIA EN LAS DERIVACIONES

"El hallazgo más importante desde el punto de vista clínico fue que, cuando el oftalmólogo que realizaba la revisión a distancia analizaba las imágenes del teléfono inteligente y el médico presente en la clínica oftalmológica decidía de forma independiente si un paciente necesitaba ser derivado al hospital para recibir atención adicional, coincidían en 96 de cada 100 casos", informa Ravilla.

Hubo un acuerdo sustancial entre los dos médicos sobre el diagnóstico de cataratas (coincidieron en el 89% de los casos), cataratas maduras (96%), cataratas inmaduras (85%), ausencia de cataratas (descritas como cristalino transparente) (89%) y pseudofaquia (identificación de ojos que ya tenían un implante de lente) (97%). Hubo un acuerdo moderado sobre los pterigios (94%). Los agentes comunitarios de salud aprendieron rápidamente a examinar cada ojo en menos de 2,5 minutos, y el acuerdo entre los médicos aumentó con la calidad de las imágenes.

"Estos hallazgos cuestionan la suposición de que la presencia de un especialista es necesaria para una detección precisa de cataratas. Sugieren un modelo en el que el tiempo de un oftalmólogo capacitado se utilice para el diagnóstico y la toma de decisiones en lugar de para desplazamientos y exámenes presenciales", en palabras del doctor Ravilla. "Para los pacientes, en particular en comunidades rurales y desatendidas, la detección a domicilio se vuelve una posibilidad real".

Para los responsables políticos y planificadores de salud pública, ofrece una vía potencial para ampliar la detección de cataratas sin un aumento proporcional del personal especializado. La plataforma se integra con la infraestructura existente de trabajadores de salud comunitarios, funciona en entornos con ancho de banda limitado y ha demostrado ser bien aceptada por los pacientes. Además, es compatible con la futura clasificación basada en IA, lo que podría reducir la dependencia de la revisión remota por oftalmólogos para la clasificación inicial.

Los investigadores planean realizar más estudios, incluyendo la incorporación de imágenes de haz de luz y luz azul o de ojos dilatados para mejorar la precisión diagnóstica; estas se incluyen en el examen oftalmológico completo, considerado el método de referencia para la detección de cataratas y otros problemas oculares. También planean explorar la clasificación de cataratas asistida por IA y evaluar la eficacia y la aplicabilidad de la plataforma en otros entornos geográficos y culturales, más allá de las zonas rurales del sur de la India.

Por el momento, es posible que los resultados no sean generalizables a otros entornos, y se requiere más investigación para determinar si la tecnología podría aplicarse y desplegarse de forma más amplia en todo el mundo, en áreas con acceso reducido a la atención oftalmológica, incluidas las Américas, Asia, África, las zonas rurales de Europa, etc.

El estudio no compara la evaluación remota realizada por médicos de campamentos oftalmológicos que utilizaron linternas con el método de referencia, en el que un oftalmólogo permanece enmascarado para evitar cualquier sesgo y utiliza la lámpara de hendidura, más precisa; por lo tanto, las conclusiones que se pueden extraer son limitadas. Otras limitaciones incluyen que la plataforma tuvo un rendimiento inferior para diagnósticos que no afectan al cristalino, como pterigión, error refractivo y opacidad corneal; y que, en ocasiones, los médicos de los campamentos oftalmológicos examinaron los ojos después de la dilatación pupilar, mientras que los agentes comunitarios de salud capturaron imágenes antes de la dilatación, lo que pudo haber limitado la capacidad de los oftalmólogos remotos para clasificar la gravedad de las cataratas.

Entre las fortalezas del estudio se incluyen su amplia muestra representativa del mundo real, la mínima capacitación recibida por los trabajadores de salud comunitarios, lo que facilita la generalización de los resultados, y el diseño de la tecnología teniendo en cuenta el entorno local, la capacidad de fabricación y la asequibilidad. Fue una colaboración entre la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y el Sistema de Atención Oftalmológica Aravind.