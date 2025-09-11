La mortalidad por enfermedades crónicas disminuye en la mayoría de países, pero el progreso se frena

Las muertes por enfermedades crónicas han disminuido en casi el 80% de los países en la última década

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas han disminuido en cuatro de cada cinco países en todo el mundo en la última década, pero el progreso se ha desacelerado, tal y como sugiere un análisis dirigido por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) y publicado en 'The Lancet'.

En las últimas décadas ha habido muchos compromisos y planes políticos mundiales y nacionales para mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas (también llamadas enfermedades no transmisibles - ENT), como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, las afecciones neurológicas y otras. Esto incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de reducir la mortalidad prematura por ENT en un tercio para 2030.

Se cree que este estudio es el primer análisis mundial que no solo rastrea los cambios en la mortalidad por ENT a nivel nacional, sino que también compara el progreso con el desempeño histórico y los mejores resultados regionales.

El análisis sugiere que las muertes por enfermedades crónicas han disminuido en casi el 80% de los países en la última década. Sin embargo, casi dos tercios de todos los países, incluidos casi todos los países de altos ingresos de Europa, América del Norte, Australasia y el Pacífico, experimentaron una desaceleración en la tasa de disminución de la mortalidad entre 2010 y 2019, en comparación con la década anterior. Estados Unidos fue uno de los países de altos ingresos con peor desempeño, experimentando la menor disminución del riesgo entre 2010 y 2019.

En vísperas de la próxima Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los autores afirman que estas tendencias muestran la urgente necesidad de una mayor inversión para abordar las enfermedades crónicas y garantizar que las estrategias lleguen eficazmente a las personas más necesitadas.