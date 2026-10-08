Monumentos y edificios públicos se iluminan de turquesa para visibilizar la dislexia en su día internacional

Archivo - Imagen de archivo de la Real Casa de Correos iluminada de turquesa en apoyo a las personas con dislexia. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional Dislexia y Familia (DISFAM) ha señalado que este jueves se iluminarán de turquesa edificios públicos, ayuntamientos, parlamentos, aeropuertos y monumentos de diferentes países para visibilizar la dislexia en su día internacional.

Esta jornada busca sensibilizar a la sociedad sobre la dislexia, una de las dificultades de aprendizaje más frecuentes, que afecta aproximadamente al 10 por ciento de la población mundial. Este trastorno obstaculiza la lectura y la escritura y es una causa relevante de fracaso y abandono escolar, además de generar importantes consecuencias emocionales y sociales.

En el marco de la campaña internacional '#UnidosPorLaDislexia', impulsada por DISFAM, la organización ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar una detección temprana, una adecuada formación del profesorado y medidas educativas que permitan al alumnado con dislexia aprender en igualdad de oportunidades.

Bajo el lema 'Aprender no puede doler', ha invitado a instituciones, centros educativos y ciudadanía a sumarse a esta reivindicación mundial. "Porque la dislexia no debe ser una barrera para el futuro de nadie", ha subrayado.

MALLORCA ACOGERÁ LA PRIMERA CUMBRE MUNDIAL DE DISLEXIA

Coincidiendo con el 25 aniversario de DISFAM, Mallorca acogerá los próximos 20, 21 y 22 de noviembre la Primera Cumbre Mundial de Dislexia, que reunirá a representantes de organizaciones, especialistas, investigadores y autoridades de diferentes regiones del planeta.

El encuentro tendrá como principal objetivo impulsar un Plan Mundial de Dislexia, que permita coordinar esfuerzos entre países y establecer estrategias comunes para garantizar una detección temprana real, mejorar la intervención educativa y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con dislexia.

La Cumbre integrará también el 13º Congreso Iberoamericano de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, consolidándose como un espacio internacional de cooperación y compromiso con una educación verdaderamente inclusiva.