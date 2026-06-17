La monitorización remota por sí sola no logra reducir los reingresos por sepsis

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MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La monitorización remota no es la solución definitiva para reducir los reingresos hospitalarios en todas las patologías y, en algunos pacientes, los médicos deben actuar con cautela, según sugieren los resultados de un ensayo clínico de la Universidad de Pittsburgh y UPMC Health Plan (Estados Unidos).

Publicados en 'JAMA Network Open', los hallazgos también se presentan simultáneamente en la reunión anual de Critical Care Reviews en Belfast (Reino Unido).

La sepsis y las infecciones de las vías respiratorias inferiores son una de las principales causas de reingresos hospitalarios. El ensayo, el más grande de su tipo, comparó cuatro métodos de monitorización remota con la atención habitual posterior al alta de UPMC y concluyó que ninguno de ellos superó a la atención habitual en la reducción de reingresos en estos pacientes.

Los resultados indican que los sistemas de salud deberían reevaluar la implementación de la monitorización remota para estos pacientes y alentar a las empresas tecnológicas a desarrollar y probar sistemas mejor adaptados a las necesidades de atención complejas.

La monitorización remota (desde cuestionarios en teléfonos inteligentes hasta básculas y tensiómetros conectados a internet) permite a los pacientes abandonar el hospital mientras los profesionales sanitarios controlan su salud a distancia e intervienen ante cualquier alerta para brindar una atención oportuna.

El ensayo ACCOMPLISH (Eficacia comparativa de las intervenciones para la reducción de reingresos en personas con sepsis o neumonía) evaluó cuatro modelos de atención, y los resultados destacan la importancia de estudiar los modelos implementados en condiciones reales para optimizar los resultados.

"Los sistemas de salud, las aseguradoras y los legisladores buscan reducir los reingresos hospitalarios, y la mayoría de los pacientes prefieren recuperarse de forma segura en casa", expone el autor principal, el doctor Sachin Yende, profesor de medicina intensiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

La sepsis se produce cuando el cuerpo reacciona de forma exagerada a una infección, dañando los órganos. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores pueden causar graves dificultades respiratorias. Ambas suelen requerir hospitalización con tratamiento intensivo. Si el paciente sobrevive y recibe el alta, puede presentar complicaciones persistentes durante varios meses, lo que lo hace especialmente vulnerable a una rehospitalización.

Yende se asoció con Kristin Mayes, administradora de programas en el Centro de Atención Médica de Alto Valor de UPMC Health Plan, para explorar la eficacia del monitoreo remoto en pacientes dados de alta a sus hogares después de una infección grave.

Entre marzo de 2021 y diciembre de 2024, el ensayo incluyó a 1.286 adultos dados de alta tras una hospitalización por sepsis o infección de las vías respiratorias inferiores. Fueron asignados aleatoriamente a una de cuatro intervenciones de monitorización remota o a la atención habitual. La atención habitual consistía, por lo general, en una llamada telefónica de una enfermera tras el alta y el seguimiento por parte de un médico de atención primaria. Los pacientes más jóvenes parecieron beneficiarse ligeramente de la monitorización remota, pero, paradójicamente, las readmisiones fueron más elevadas entre los pacientes mayores, un hallazgo sorprendente que, según Yende, justifica una mayor investigación.

Las cuatro intervenciones combinaron cuestionarios de salud breves o extensos con una respuesta clínica estándar o mejorada, siguiendo las directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) federales. El equipo de respuesta estándar estaba compuesto por enfermeras que respondían a las alertas detectadas en los cuestionarios y coordinaban la atención con los médicos de atención primaria y especialistas de los pacientes. El equipo de respuesta mejorada incorporaba enfermeras practicantes certificadas con experiencia en cuidados paliativos, quienes podían coordinar muchos aspectos de la atención y tenían acceso a trabajadores sociales.

El objetivo era evitar que los pacientes tuvieran que ser hospitalizados durante los 90 días posteriores al alta. Si bien la tasa de reingresos varió entre el 36,3% de los pacientes que recibieron el cuestionario extenso con respuesta clínica mejorada y el 44,2% de los que recibieron el cuestionario extenso con respuesta clínica estándar, la diferencia no alcanzó significación estadística. El grupo de control que recibió la atención habitual tuvo una tasa de reingreso del 37,8%.

"Este complejo ensayo fue posible gracias a que UPMC es tanto un proveedor de atención médica como una aseguradora. Esto nos permite, con el consentimiento de los pacientes y afiliados, implementar intervenciones incluso después del alta hospitalaria y aprender de sus experiencias a lo largo del tiempo para comprobar su eficacia", explica Mayes.

"Si bien el ensayo no determinó la superioridad de un método de monitorización remota en particular, sí aportó información valiosa para optimizar el uso de nuestros recursos y lograr que los programas y la tecnología futuros respondan mejor a las preferencias de los pacientes", concluye.