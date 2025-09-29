Monitorización en casa reduce a la mitad las visitas de urgencias de niños con asma

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños con asma que utilizan monitorización domiciliaria tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de acudir a urgencias o ser hospitalizados, en comparación con quienes solo reciben atención de su equipo médico, según una investigación del Centro Universitario Radboud de Nimega, Países Bajos, presentada en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Ámsterdam, Países Bajos. La monitorización remota también ayudó a mantener los síntomas de los niños bajo control.

La monitorización en casa implica que los niños y sus familias usen una aplicación aproximadamente una vez al mes para responder preguntas sobre los síntomas del asma o monitorear su función pulmonar. La aplicación también incluye planes de acción y tratamiento para el asma, información sobre los medicamentos recetados e instrucciones de uso. La monitorización en casa se utiliza para reducir las visitas ambulatorias presenciales cuando los niños presentan síntomas de asma estables.

La investigación se presenta por parte del doctor Martinus Oppelaar, del Hospital Infantil Amalia, Centro Universitario Radboud de Nimega, Países Bajos. Según el mismo: "Nuestro equipo ya realizó con éxito un ensayo clínico en el que demostramos que la monitorización remota del asma puede sustituir el 50% de las consultas ambulatorias habituales. Sin embargo, la atención rutinaria en el mundo real es más compleja y compleja que en un entorno de investigación altamente controlado".

En los años siguientes, hemos podido ampliar nuestra plataforma de monitorización remota para su uso a gran escala en la atención médica rutinaria. Esto nos coloca en una posición privilegiada para estudiar cómo la investigación se traduce a estos entornos de atención médica rutinaria complejos y confusos. Este es un paso muy importante en la transición digital de los sistemas de salud.

La nueva investigación incluyó datos de 2.528 niños con asma, de entre seis y 18 años, atendidos en seis hospitales neerlandeses entre 2017 y 2023. De ellos, 1.374 utilizaron la monitorización remota al menos en parte del tiempo y 2.236 no la utilizaron en todo momento o en parte del tiempo. Algunos niños se incluyen en ambos grupos, ya que pasan un tiempo sin usar la monitorización remota y luego la cambian a ella durante el estudio.

Se hizo un seguimiento de los niños durante dos o tres años en promedio y, durante ese tiempo, los investigadores registraron el número de visitas que los niños hicieron al departamento de emergencias del hospital y si fueron hospitalizados.

La investigación demostró que la monitorización remota redujo el riesgo de una visita de emergencia al hospital en aproximadamente un 49% y el riesgo de hospitalización en aproximadamente un 57%. Los investigadores calcularon que se podría prevenir una hospitalización por cada 39 niños mediante la monitorización remota.

El sistema de monitorización remota Luchtbrug, creado por investigadores del Centro Médico Universitario de Radboud, también recopila datos sobre si los síntomas de asma de los niños están controlados. En general, la proporción de niños con asma bien controlada aumentó del 77% al 86% tras el uso del sistema.

El doctor Oppelaar recalca: "Al estudiar la monitorización remota en situaciones reales, hemos demostrado que existen claros beneficios en la prevención de la necesidad de atención hospitalaria para niños con asma. Observamos una reducción inmediata de las visitas a urgencias y las hospitalizaciones, y una reducción a largo plazo de los síntomas y de la necesidad de atención ambulatoria presencial en niños".

La monitorización remota no es un fármaco nuevo; no hará que la enfermedad desaparezca. Sin embargo, puede ayudar a los niños y a sus familias a controlar mejor el asma. Controlar una enfermedad crónica puede ser difícil, especialmente para los niños; la monitorización remota puede facilitarlo un poco. Esto, a su vez, conduce a mejores resultados y a habilidades de autogestión duraderas.

Fundamentalmente, el sistema también alerta al hospital si hay indicios de que los síntomas de los niños están empeorando. Esto significa que los médicos y el personal de enfermería pueden contactar y modificar el tratamiento de los niños cuando sea necesario.