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MADRID 17 (EUROPA PRESS)

La distrofia muscular facioescapulohumeral es una enfermedad genética que provoca debilidad progresiva de los músculos de la cara, los hombros y la parte superior de los brazos. Sin embargo, no todas las personas que la padecen presentan los mismos síntomas ni desarrollan la enfermedad con la misma intensidad. ¿Por qué algunas sufren una afectación mucho mayor que otras si comparten la alteración genética que la causa?

Una investigación de la Universidad de Utah (Estados Unidos) realizada con una familia de nueve generaciones demuestra que la gravedad de la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD, por sus siglas en inglés) está fuertemente influenciada por una modificación del ADN llamada metilación, que actúa como un regulador de intensidad en el cambio genético causante de la enfermedad, atenuando los síntomas.

Estos hallazgos, que publican en revista 'Brain', podrían ayudar a predecir la evolución de la enfermedad en los pacientes, acelerar los ensayos clínicos e identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento o la prevención de la FSHD.

"Lo que ha permanecido sin explicación durante años es la variabilidad de los síntomas entre las personas afectadas. Se sospechaba de la metilación, pero nadie la había desentrañado por completo. Este estudio ayuda a esclarecer una cuestión que llevaba mucho tiempo sin resolverse en este campo", comenta Robert Weiss, doctor en genética humana, profesor de la Facultad de Salud de la Universidad de Utah y autor principal del estudio.

Los científicos conocían desde hacía años la causa de la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD): una alteración genética específica en un gen llamado DUX4, que normalmente solo está activo durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Sin embargo, en las personas con FSHD, el gen DUX4 también se activa en la edad adulta, desencadenando una cascada de procesos tóxicos que dañan y debilitan los músculos.

Los investigadores sospechaban que la gravedad de la enfermedad podría estar influenciada por la metilación del ADN en el gen DUX4. La metilación del ADN actúa como un regulador de intensidad, reduciendo la actividad genética o desactivándola por completo, lo que podría ayudar a explicar por qué algunas personas con la misma mutación DUX4 causante de la enfermedad permanecen solo levemente afectadas a lo largo de su vida.

Al combinar los registros clínicos históricos con la secuenciación avanzada de muestras de ADN almacenadas, los investigadores descubrieron que los niveles más altos de metilación en DUX4 estaban asociados con síntomas más leves.

Para encontrar esta conexión, el equipo necesitaba dos cosas: datos completos sobre los resultados clínicos y una imagen detallada de DUX4 a nivel molecular.

Trabajaron con una familia singular afectada por la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD) que podía rastrear su ascendencia hasta nueve generaciones atrás. La familia ha colaborado con genetistas de la Universidad de Utah desde la década de 1940, con muestras de ADN que datan de la década de 1980. "Con ADN recolectado y conservado de varias generaciones que se remontan a la década de 1980, esta familia es un recurso excepcionalmente valioso para el estudio de esta enfermedad", apunta Russell Butterfield, profesor de pediatría y neurología en U of U Health y autor principal del estudio.

El equipo analizó la metilación en DUX4 dentro de las muestras de ADN almacenadas. Esta no fue una tarea sencilla, ya que la región de ADN donde se ubica DUX4 es notoriamente difícil de estudiar, repleta de secuencias largas y repetitivas que dificultan el análisis genético. "Es el gen más complejo que existe", asegura Butterfield. El equipo desarrolló una herramienta de secuenciación de lectura larga dirigida para analizar esta región de ADN larga y repetitiva y medir la metilación a la escala de una sola "letra" de ADN. La comparación de los datos de secuenciación con los registros clínicos reveló la relación entre la metilación y la gravedad de la enfermedad.

El nivel de metilación en DUX4 podría verse influenciado por un cambio en un segundo gen que hasta ahora no se había relacionado con la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD). Compararon el nivel de metilación de cada participante en DUX4 con la secuencia completa de su genoma, buscando patrones de ADN compartidos asociados con diferencias en la metilación.

Descubrieron que las personas con niveles más altos de metilación en DUX4 tenían mayor probabilidad de presentar una alteración específica del ADN cerca de un gen poco estudiado llamado HDGFL3. Si bien la función de HDGFL3 no se comprende del todo, su estructura sugiere que podría interactuar con el ADN y ayudar a regular la metilación. Estos hallazgos identifican a HDGFL3 como un gen que podría influir en la gravedad de la enfermedad y como un posible objetivo para futuras investigaciones.

Los investigadores inciden en que tanto HDGFL3 como la metilación en DUX4 ofrecen vías para el desarrollo de nuevos tratamientos para la distrofia muscular.

"El objetivo principal es identificar una diana terapéutica", explican los investigadores. "Si logramos identificar un gen que influya en si los síntomas comienzan en la adolescencia o a los 30 o 40 años, podríamos dirigirnos a esa vía con una terapia para ralentizar la progresión".

Las posibles terapias podrían aumentar la actividad de HDGFL3 o incrementar directamente la metilación en DUX4, lo que ayudaría a suprimir la actividad del gen causante de la enfermedad.

Butterfield añade que actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico diseñado para aumentar la metilación en DUX4. "Hace apenas unas semanas tratamos a nuestro primer paciente con terapia génica. Es sorprendente ver la rapidez con la que avanzan estos enfoques".

Además de orientar el desarrollo de nuevas terapias, comprender cómo la metilación en DUX4 influye en la gravedad de la enfermedad podría mejorar la predicción de su progresión, lo que permitiría una mejor planificación a largo plazo para las personas con distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD). Los hallazgos también podrían acelerar otros ensayos clínicos para la FSHD al proporcionar una estimación más precisa de cómo progresarían los síntomas sin tratamiento, facilitando así la identificación de terapias eficaces.

"Aún no lo hemos resuelto; es un problema complejo", recalca Weiss, quien añade que tienen"la esperanza de que este trabajo conduzca a mejores resultados para las personas que viven con estas enfermedades raras".