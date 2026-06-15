Un modelo de IA identifica a los pacientes con riesgo de padecer hipertensión arterial por causas no diagnosticadas

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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aldosteronismo primario se produce cuando las glándulas suprarrenales producen demasiada hormona aldosterona. Esto provoca que la aldosterona, que ayuda a equilibrar los niveles de sodio y potasio, se acumule en el cuerpo. Las personas con aldosteronismo primario tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellas con hipertensión primaria.

Se desconoce la prevalencia real del aldosteronismo primario, pero se estima que hasta el 20% de los pacientes con hipertensión lo padecen, según el investigador principal del estudio, el doctor Frank Lee, de la Clínica Mayo. Dado que existen tratamientos eficaces para el aldosteronismo primario, el diagnóstico precoz puede prevenir futuras complicaciones y reducir los costes sanitarios.

Un estudio de un nuevo modelo de IA que analiza 30 años de datos rutinarios de registros electrónicos de salud (EHR) podría mejorar la detección del aldosteronismo primario, una de las principales causas de hipertensión arterial que a menudo pasa desapercibida, pero que aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares en los pacientes, según expertos de la Clínica Mayo en Rochester (Estados Unidos). El trabajo se presenta en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago (Estados Unidos).

El aldosteronismo primario se produce cuando las glándulas suprarrenales producen demasiada hormona aldosterona. Esto provoca que la aldosterona, que ayuda a equilibrar los niveles de sodio y potasio, se acumule en el cuerpo. Las personas con aldosteronismo primario tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellas con hipertensión primaria.

Se desconoce la prevalencia real del aldosteronismo primario, pero se estima que hasta el 20% de los pacientes con hipertensión lo padecen, según el investigador principal del estudio, el doctor Frank Lee, de la Clínica Mayo. Dado que existen tratamientos eficaces para el aldosteronismo primario, el diagnóstico precoz puede prevenir futuras complicaciones y reducir los costes sanitarios, explica Lee.

La guía de práctica clínica de la Sociedad Endocrina, titulada 'Aldosteronismo primario: Guía de práctica clínica de la Sociedad Endocrina', publicada en 2025, recomienda una detección más generalizada del aldosteronismo primario. Esta causa de hipertensión arterial aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal.

Utilizando datos anonimizados de más de 22.000 pacientes recopilados entre 1986 y 2025 en la Plataforma de la Clínica Mayo (una infraestructura federada que preserva la privacidad con datos clínicos multimodales) , los investigadores desarrollaron un modelo de detección basado en IA que analizó variables como la edad, el sexo, los diagnósticos de CIE relacionados con hipertensión e hipopotasemia, las mediciones de la presión arterial sistólica, los niveles de potasio en sangre y los medicamentos antihipertensivos o suplementos de potasio recetados.

Posteriormente, lo probaron con datos de 225.887 adultos con hipertensión. Una arquitectura XGBoost, un tipo de biblioteca de aprendizaje automático, predijo los pacientes con riesgo de aldosteronismo primario 12 meses antes del diagnóstico.

UN MODELO DE IA ANALIZA HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETECTAR PACIENTES DE RIESGO

El modelo demostró que un enfoque basado en IA para la detección del aldosteronismo primario puede ser factible, afirmó Lee. Cuando los investigadores establecieron el umbral para identificar a las personas con bajo riesgo, el modelo identificó correctamente más del 90% de los casos de aldosteronismo primario, pasando por alto menos del 10%. En esta configuración, aproximadamente dos tercios de los participantes del estudio fueron identificados como candidatos para la detección.

"Durante las pruebas realizadas a pacientes con hipertensión arterial que nunca habían sido evaluados previamente para detectar aldosteronismo primario, nuestro modelo identificó a aproximadamente dos de cada tres pacientes que requerían estudios adicionales", concreta Lee.

"Los médicos han tenido dificultades para detectar el aldosteronismo primario de manera efectiva. La herramienta desarrollada por nuestro equipo podría ofrecer una solución basada en la información rutinaria disponible en el historial clínico del paciente", concluye.