Mitos sobre las náuseas matutinas en el embarazo

A finales del año pasado, la genetista Marlena Fejzo y su equipo de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, descubrieron que la presentación más grave de las náuseas matutinas, la hiperemesis gravídica (HG), es causada por la hormona GDF15, no por la gonadotropina coriónica humana como se pensaba anteriormente.

En un artículo de opinión revisado por pares que se publica en la revista 'Trends in Molecular Medicine', Fejzo disipa los mitos comunes sobre las náuseas matutinas y analiza posibles tratamientos, incluida la sensibilización de las personas al GDF15 antes del embarazo, de forma similar a la forma en que tratamos las alergias.

"La HG puede poner en peligro la vida y está asociada con resultados adversos que deben tomarse en serio", insiste Fejzo. "Ahora que sabemos que GDF15 es la causa más probable de HG, estamos a punto de tener tratamientos que se dirijan a esta vía hormonal y acaben con el sufrimiento".

El primer mito a derribar es que las náuseas matutinas intensas son inofensivas y normales. Las personas embarazadas con HG esencialmente se mueren de hambre, detalla Fejzo, y un número cada vez mayor de estudios han demostrado que esto tiene implicaciones clínicas graves a corto y largo plazo tanto para los padres como para el niño. La HG es uno de los principales predictores de depresión posparto, y el 26 por ciento de las personas embarazadas con HG informan tener ideas suicidas, mientras que el 18 por ciento cumple con todos los criterios del trastorno de estrés postraumático.

Para el niño, la HG se asocia con parto prematuro, bajo peso al nacer y, más adelante en la vida, trastorno del espectro autista, TDAH, depresión, problemas sociales, además de un mayor riesgo de cáncer infantil y enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aun así, las personas embarazadas con esta afección suelen ser descartadas por sus médicos y familiares.

"Realmente es como un teratógeno durante el embarazo, un factor que interfiere con el desarrollo fetal normal, pero muchos profesionales médicos aún no lo toman en serio", desarrolla Fejzo. "A muchas personas se les ignora y se les dice: 'Oh, eso es normal, está bien, pero no tomes tus vitaminas prenatales; no los necesitas'".

En su forma más extrema, las personas con HG pueden desarrollar encefalopatía de Wernicke, una inflamación del cerebro potencialmente mortal debido a la deficiencia de timina (vitamina B1). Dado que las personas con HG pueden tener problemas incluso para tragar vitaminas, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda actualmente reemplazar las vitaminas prenatales de amplio espectro con ácido fólico, pero Fejzo advierte que esto probablemente sea insuficiente y que la suplementación con tiamina también está justificada para personas con HG. HG. "Creo que todas las mujeres que tienen hiperemesis deben recibir vitamina B1 para evitar esta grave inflamación cerebral que puede provocar daño cerebral permanente y, a menudo, provocar la muerte fetal", dice Fejzo.

El segundo mito es que las náuseas matutinas son causadas por la hormona gonadotrópica coriónica humana (hCG) o son psicosomáticas. Aunque durante mucho tiempo se pensó que las náuseas matutinas eran causadas por la hCG, un avance reciente ha demostrado que la causa principal de la HG es en realidad la hormona GDF15, que forma parte de una respuesta normal al estrés. Por lo general, GDF15 se expresa solo en cantidades muy pequeñas, pero durante las primeras etapas del embarazo aumenta enormemente, luego disminuye y finalmente vuelve a aumentar durante el tercer trimestre.

Un estudio reciente de 'Nature', del que es coautor Fejzo, demostró que las personas que padecen HG pueden tener variantes genéticas que les provocan niveles más bajos de GDF15 circulante antes del embarazo, lo que las hace más sensibles cuando quedan embarazadas y se exponen repentinamente a niveles altos. . Este hallazgo tiene implicaciones clínicas para la prevención y el tratamiento de la HG, ya que la investigación preliminar sugiere que podría ser seguro manipular GDF15 durante o incluso antes del embarazo.

"La manipulación del GDF15 puede ser segura durante el embarazo o incluso antes del mismo", afirma Fejzo. "Si podemos aumentar los niveles de GDF15 antes de que una mujer quede embarazada, eso podría insensibilizarla, de forma similar a como intentamos desensibilizar a las personas a los alérgenos que tienen alergias graves", detalla Fejzo. "Y durante el embarazo, es posible que podamos minimizar o eliminar los síntomas bloqueando el GDF15 o sus receptores en el tronco del encéfalo".

Finalmente, está el mito de que los humanos experimentan náuseas matutinas Así, se ha demostrado que las náuseas y la pérdida de apetito durante la gestación no son un rasgo exclusivamente humano; estos síntomas se han observado en todo el reino animal, desde monos, perros y gatos hasta pollos, víboras y pulpos. "Siempre pienso que es interesante que la recomendación para los gatos es que si no pueden comer durante un día, deben contactar a su veterinario, pero no tenemos esa recomendación para mujeres con hiperemesis", afirma Fejzo. "Si llama al consultorio de su médico y dice que no ha comido en un día, le dirán 'eso es normal' y no harán nada. Hay un cuidado más proactivo para los gatos que para los humanos".

Además de prevenir la ingestión de alimentos nocivos, Fejzo especula que las náuseas inducidas por el embarazo probablemente evolucionaron para prevenir viajes peligrosos de búsqueda de alimento. "Esta condición probablemente evolucionó porque probablemente era beneficioso evitar salir a buscar comida durante el embarazo", destaca Fejzo. "Puede que esto siga siendo cierto para los animales, pero la gente ya no lo necesita, así que, si podemos, acabemos con el sufrimiento de una vez por todas".

Ahora, Fejzo está trabajando para desarrollar y probar los tratamientos propuestos basados en GDF15. También planea investigar otros genes y variantes de GDF15 que podrían contribuir a la HG.