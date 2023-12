Mitos sobre el biberón: ¿se pueden dar sin hervir el agua?

MADRID, 29 Dic. (EDIZIONES) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que en general se hierva. Pero los padres están confundidos y piensan que lo hacen por el agua, pero realmente se hace por el polvo, no es un producto estéril y podría contaminarse en algún momento, por eso, al mezclarse con el agua hervida lo vas a esterilizar.

"De nada serviría que hiervas agua mineral, la lleves en un termo, y luego cuando baje de temperatura la mezcles con el polvo. No serviría de nada, porque lo buscas no ocurre. La idea es hervir el agua y a 70 grados mezclarlo con los polvos para esterilizarlo", remarca en una entrevista con Infosalus la pediatra Marta Garín.

Así, subraya que la OMS insista en que se siga haciendo, pero si en un momento no tienes acceso al agua hervida lo normal es que no suceda nada, que no haya problemas con el polvo.

¿SIEMPRE CON AGUA MINERAL?

Otra duda de muchos padres es si el agua que se emplea para preparar un biberón sea mineral o del grifo. De hecho, son muchas las botellas en las que se especifica que son de 'mineralización débil' y aptas, en consecuencia, para la preparación de biberones.

"Es un agua potable, da lo mismo, el agua puede ser del grifo, perfectamente. El problema no viene del agua. En todo caso el problema vendría del polvo, de la contaminación del producto", insiste esta especialista.

Es más, sostiene que prácticamente todas las aguas minerales son de mineralización débil y, prácticamente mantiene que el agua del grifo no tiene ningún problema para la preparación del biberón.

¿SE DEBEN DAR CADA TRES HORAS?

Aquí, destaca la doctora Garín el mito "más extendido" sobre el empleo de los biberones, el que estos deban darse cada tres horas, y no a demanda como así se aconseja con la lactancia materna. En ambos casos, según zanja ante cualquier duda esta pediatra, las tomas deben darse a demanda, según las necesidades del bebé.

"Cada niño come de una manera. Y no hay que esperar tres horas y darles manzanilla entre medias para aguantarlos, otro de los mitos en torno a las tomas del biberón. El biberón es a demanda, igual que con el pecho. Tanto en frecuencia como en cantidad", avisa esta especialista.

A su vez, indica que muchos padres se agobian al mirar lo que pone en la lata de la fórmula en cuanto a la cantidad que ofrecer en cada biberón con sus hijos y mantiene esta doctora que son indicaciones orientativas puesto que cada bebé come lo que quiere, no todos ingieren las mismas cantidades, y algunos llegarán a lo que aconseja la lata, mientras que otros necesiten más de las indicaciones escritas. "Cada niño come acorde a sus necesidades y es algo orientativo lo de la lata. Es a demanda", reitera Garín.

Especifica también que al principio, cuando son recién nacidos, comerá de manera escasa, pocas cantidades, y de forma más frecuente, algo que estaría relacionado con la capacidad del estómago del niño, por lo que incluso habrá tomas igual cada media hora. "Posteriormente, las tomas se espaciarán un poco y el intervalo será de entre 2-4 horas de media aunque, como digo, si pide de modo más frecuente también se la daremos", añade esta pediatra.

¿SIEMPRE DEBO ESTERILIZAR EL BIBERÓN?

Sobre la esterilización de los biberones recuerda que el esterilizador es "algo innecesario", el biberón sí se puede hervir la primera vez de uso, pero después esto no se necesita. "Se hizo un ensayo donde se vio la diferencia entre esterilizarlos siempre, y lavarte las manos antes de preparar el biberón; constatando que no hay ningún problema en lavar el biberón y fin. Sobre todo, lo importante es una buena higiene de manos, sobre todo cuando preparas la fórmula", añade la pediatra.

Marta Garín, que precisamente ha publicado recientemente con La Esfera de los Libros 'Cierra la boquita que te vas a resfriar y otros mitos absurdos de la crianza', donde trata este asunto, concluye a este respecto que es imprescindible lavarse bien las manos con jabón antes de manipular las tetinas del biberón, usar agua jabonosa calentita para fregar bien los biberones y chupetes, después se debe enjuagar bien con agua estos, así como dejar secar al aire, sin frotar con trapos ni nada porque estos sí suelen contener gérmenes.