Las mitocondrias controlan la activación de las células inmunitarias y la eficacia de la inmunoterapia, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - HRAUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ha identificado un "punto de control" en las mitocondrias -la central energética de las células- que permite a las células dendríticas -encargadas de alertar al sistema inmune- activar con eficacia a los linfocitos T frente a virus y tumores.

La investigación, que se publica en la revista 'Science Immunology', muestra que restaurar el desequilibrio químico interno generado por la función deficiente de las mitocondrias en las células dendríticas recupera la capacidad de respuesta de las células inmunitarias, es decir, la capacidad de defender al organismo de patógenos externos, lo que podría abrir nuevas vías para mejorar la inmunoterapia contra el cáncer.

En concreto, el estudio revela que la capacidad de las células dendríticas de activar a los linfocitos T depende de un mecanismo inesperado: el buen estado del complejo I mitocondrial -una pieza clave de las mitocondrias- en las células dendríticas. El complejo I mitocondrial actúa como un "interruptor metabólico" indispensable para que las células dendríticas transformen los restos de virus o tumores en señales eficaces y activen con fuerza a los linfocitos T.

El trabajo, dirigido por David Sancho, investigador del CNIC, y Michel Enamorado, del Icahn School of Medicine at Mount Sinai (EEUU), identifica así un nuevo punto de control metabólico que condiciona la eficacia de esta "enseñanza" inmunitaria.

"Hemos descubierto que el complejo I mitocondrial actúa como un auténtico interruptor metabólico. Sin su correcto funcionamiento, las células dendríticas pierden gran parte de su capacidad de activar a los linfocitos T para combatir amenazas como tumores o virus", explica Sancho.

Las co-primeras autoras del estudio, Sofía C. Khouili y Elena Priego (CNIC), destacan que la función del complejo I mitocondrial es clave para que las células dendríticas activen a los linfocitos T. "Cuando el complejo I funciona peor, las células dendríticas tienen dificultades para presentar suficiente antígeno a los linfocitos T, lo que reduce su activación y su capacidad de respuesta frente a virus o tumores", ha señalado Khouili.

En este sentido, Priego explica que "la clave reside en el aumento de NADH respecto a NAD+ que aparece cuando hay deficiencia del complejo I. Si recuperamos ese equilibrio químico con intervenciones farmacológicas, se restaura la capacidad de las células dendríticas para activar a los linfocitos T frente a infecciones virales o en respuestas antitumorales".

Sancho y Enamorado aseguran que, en ciertos contextos, como el microambiente tumoral, la actividad mitocondrial de las células dendríticas puede verse alterada, lo que limita su capacidad para activar linfocitos T. "Identificamos el complejo I mitocondrial en la célula dendrítica como un punto de control clave y demostramos que corregir el desequilibrio químico interno asociado a su mal funcionamiento puede restaurar la respuesta inmunitaria en modelos experimentales", destacan.

Estos resultados, concluyen, "muestran nuevas vías para potenciar vacunas e inmunoterapias". El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación y el programa NextGenerationEU/PRTR de la Unión Europea; la Comunidad de Madrid; Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); Worldwide Cancer Research; la Fundación CRIS contra el Cáncer y la Fundación la Caixa.