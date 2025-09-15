La mitad de las personas que usan semaglutida para bajar de peso abandonan el tratamiento pasado un año

Archivo - Un gran grupo de inyectores/plumas dosificadoras para la inyección subcutánea de medicamentos antidiabéticos o antiobesidad en un montón - APROTT/ ISTOCK - Archivo

La mitad de los adultos sin diabetes que comienzan a tomar semaglutida, un fármaco para bajar de peso lo interrumpen en el plazo de un año, según un nuevo estudio poblacional de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) de este año, en Viena (del 15 al 19 de septiembre).

"Este nivel de disminución es preocupante, ya que estos medicamentos no están pensados para ser una solución temporal", explica el autor principal, el profesor Reimar W. Thomsen, del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad de Aarhus y el Hospital Universitario de Aarhus. "Para que sean eficaces, deben tomarse a largo plazo. Todos los efectos beneficiosos sobre el control del apetito se pierden si se suspende el medicamento".

Desarrollados originalmente para la diabetes, los GLP-1RA han demostrado ser prometedores para promover la pérdida de peso al reducir el apetito y aumentar las señales de saciedad del intestino al cerebro. Sin embargo, los GLP-1RA son costosos y pueden agravar las disparidades en salud, ya que la obesidad afecta desproporcionadamente a las comunidades raciales, étnicas y socioeconómicas marginadas.

Además, es común recuperar peso una vez que se suspende la medicación, lo que indica que las personas podrían necesitar continuar con estos medicamentos para no volver a subir de peso. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que muchas personas puedan dejar de tomar medicamentos contra la obesidad poco después de comenzarlos, pero los datos poblacionales siguen siendo escasos.

Para proporcionar más evidencia, los investigadores utilizaron datos de registros de salud a nivel nacional en Dinamarca para examinar la probabilidad y las razones de la interrupción del uso de semaglutida para bajar de peso en todos los adultos (de 18 años o más) sin diabetes que iniciaron el tratamiento entre la fecha de lanzamiento del medicamento en Dinamarca (1 de diciembre de 2022) y el 1 de octubre de 2023.

De 77.310 usuarios de semaglutida para bajar de peso identificados por primera vez, más de la mitad (40.262; edad media de 50 años, 72% mujeres) dejaron de tomarla después de un año; el 18%, el 31% y el 42% interrumpieron el tratamiento a los 3, 6 y 9 meses, respectivamente.

El análisis reveló que el factor más común que influía en la probabilidad de interrupción era la edad: los usuarios más jóvenes, de 18 a 29 años, tenían un 48% más de probabilidades de interrumpir el tratamiento durante el primer año que los de 45 a 59 años, tras controlar las diferencias de sexo. De igual manera, los usuarios que vivían en zonas de bajos ingresos tenían un 14% más de probabilidades de interrumpir el tratamiento durante el primer año que los que vivían en zonas de altos ingresos.

Ambos factores resaltan el probable impacto de los altos costos de estos medicamentos (2.000 euros al año para la dosis más baja de semaglutida a partir de junio de 2025), lo que constituye una barrera importante para el tratamiento de muchas personas.

Además, las personas que habían usado previamente medicamentos gastrointestinales (lo que puede indicar que son más vulnerables a los efectos secundarios gastrointestinales adversos comunes informados por los usuarios de GLP1-RA, como náuseas, vómitos y diarrea) tenían un 9% más de probabilidades de suspender la semaglutida durante el primer año.

De igual manera, las personas con antecedentes de medicación psiquiátrica tuvieron un 12% más de probabilidades de interrumpir el tratamiento durante el primer año, mientras que quienes padecían enfermedades cardiovasculares u otras afecciones crónicas tuvieron alrededor de un 10% más de probabilidades de interrumpir el tratamiento prematuramente, lo que también sugiere una mayor probabilidad de experimentar efectos adversos. "Esto es especialmente preocupante, dado que las personas con comorbilidades relacionadas con la obesidad pueden obtener el mayor beneficio del tratamiento", apunta el profesor Thomsen.

El estudio también encontró que los hombres tenían un 12 por ciento más de probabilidades de suspender el tratamiento dentro de un año que las mujeres, lo que podría reflejar una pérdida de peso insatisfactoria dados los mejores resultados de pérdida de peso generalmente observados en las mujeres que toman GLP-1RA que los hombres.

"Estos resultados son nuevos y arrojan luz sobre las razones de las altas tasas de interrupción temprana de semaglutida para la pérdida de peso en la práctica clínica", reflexiona el profesor Thomsen. "Con más de la mitad de los adultos europeos con sobrepeso u obesidad, comprender quiénes pueden beneficiarse más de las intervenciones que fomentan la adherencia es esencial para mejorar el uso del tratamiento y, consecuentemente, los resultados de salud y la calidad de vida".

A pesar de los importantes hallazgos, los autores reconocen varias limitaciones del estudio, incluyendo que las medidas antropométricas, como el IMC exacto, no suelen estar disponibles en los registros sanitarios daneses, y que no pudieron evaluar los ingresos individuales, la cobertura del seguro ni los gastos de bolsillo, lo que podría afectar parcialmente las conclusiones.

También señalan que los efectos secundarios más leves, como las molestias gastrointestinales y otras posibles razones para la interrupción del tratamiento, no se pueden registrar completamente en los registros y probablemente se subestimaron. Finalmente, los investigadores no contaban con información sobre la pérdida de peso lograda tras el inicio del tratamiento con semaglutida.