La mitad de personas que acuden a tratar sus adicciones tienen problemas de salud mental, según UNAD

1 de cada 10 personas con adicciones empezó a consumir antes de los 14 años

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 49 por ciento de las mujeres y el 45 por ciento de los hombres que acuden a tratamiento por adicciones con sustancia presenta una enfermedad psíquica de forma simultánea, según revela el informe 'Perfil de las adicciones en 2024', elaborado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD).

"No podemos aventurarnos a saber en cada caso si la adicción llegó primero o si el problema de salud mental fue el primero porque son fenómenos que pueden tener una relación directa, indirecta o simplemente puede que no la tengan", ha explicado este jueves en rueda de prensa la secretaria general de UNAD, Encarnación Pámpanas.

Por ello, ha abogado por abordar cada caso de forma específica y desde la colaboración entre la red de salud mental y la red de adicciones. "Los datos nos están dando un toque de atención para que los esfuerzos en este sentido se redoblen", ha aseverado.

La décima edición del informe de UNAD reúne datos de 37.889 personas con problemas de adicciones con o sin sustancia que fueron atendidas el año pasado por 102 entidades de la red. De estas, 36.595 fueron personas atendidas por adicciones con sustancia, mientras que 1.304 eran personas con adicciones sin sustancia.

En lo que respecta al perfil de las personas atendidas por adicciones con sustancia, Pámpanas ha apuntado que la presencia de mujeres se mantiene "estable" respecto a otros años. De cada cinco casos que piden ayuda, solo una persona es mujer. Suele ser una mujer adulta mayor de 34 años y de nacionalidad española, con estudios primarios, desempleada y reside en una vivienda familiar.

A este respecto, desde UNAD se ha enfatizado la situación de vulnerabilidad de las mujeres, advirtiendo de que llegan más tarde a los recursos, tienen miedo al juicio social y sufren con más dureza el estigma.

En lo relativo a los hombres, se repiten muchos patrones, siendo lo habitual un adulto de entre 34 y 41 años, español, con estudios primarios, desempleado y que reside en una vivienda de un familiar. La diferencia frente a las mujeres es que no suele tener hijos.

Entre las mujeres atendidas, la sustancia más prevalente es el alcohol (31%), seguida de la cocaína (26%), el cannabis (14%) y la heroína (9%). En los hombres, la principal sustancia de consumo es la cocaína (31%), seguida del alcohol (21%), la heroína (16%) y, en menor medida, el cannabis (13%). En términos comparativos, se observa que las mujeres presentan mayor prevalencia en el consumo de alcohol, cannabis, tabaco, ansiolíticos y somníferos (con y sin prescripción), mientras que los hombres concentran los mayores porcentajes en cocaína, heroína, estimulantes1 y drogas de síntesis.

En ambos casos es frecuente que la persona lleve más de 11 años consumiendo, de hecho en torno a la mitad empezaron a consumir antes de cumplir la mayoría de edad, una tendencia que se está consolidando. Además, destaca que una de cada 10 personas con adiciones empezó a consumir antes de los 14 años.

En este punto, la secretaria de la entidad ha destacado que se trata de "un panorama en el que la minoría de edad no representa ni siquiera un hándicap a la hora de acceder al alcohol o al tabaco".

(Seguirá ampliación)