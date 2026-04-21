Un mismo anticuerpo puede combatir el cáncer y atacar el cerebro: así lo revela un estudio en 'Nature'

Archivo - Inmunoterapia contra el cáncer. - LA JOLLA INSTITUTE FOR IMMUNOLOGY - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) de Estados Unidos, publicado en 'Nature', sugiere que nuestro sistema inmunitario está preequipado con anticuerpos capaces tanto de combatir tumores como de atacar el cerebro.

"Los pacientes con enfermedades autoinmunes a menudo experimentan una aparición repentina de la enfermedad", advierte Sam Kleeman, doctorado recién graduado del CSHL y director del estudio. "Puede deberse a un cáncer que nunca supiste que tenías".

El equipo de Kleeman se centró en la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA (ANRE), la debilitante enfermedad autoinmune cerebral (popularizada por el libro de Susannah Cahalan, 'Brain on Fire'). En la ANRE, el sistema inmunitario ataca unas proteínas del cerebro llamadas receptores NMDA, lo que provoca psicosis, insomnio y convulsiones. Muchos pacientes con esta afección presentan un tumor que produce los mismos receptores NMDA, pero fuera del cerebro.

Utilizando un modelo de cáncer de mama en ratones, el equipo rastreó los anticuerpos desde sus precursores presentes al nacer hasta su evolución dentro del tumor, transformándolos en potentes moléculas que combaten el cáncer. Los ratones que desarrollaron las respuestas de anticuerpos más fuertes experimentaron una reducción espontánea de sus tumores. Sin embargo, cuando esos mismos anticuerpos se infundieron en el cerebro de ratones sanos, provocaron convulsiones y aumento de la temperatura corporal, síntomas similares a los que experimentan los pacientes con ANRE.

Un avance clave provino del profesor Hiro Furukawa, del CSHL, experto en neurociencia molecular. Mediante un método llamado criomicroscopía electrónica, descubrió que algunos anticuerpos activaban los receptores NMDA y otros los inhibían. "Esto significa que la misma respuesta inmunitaria contra un tumor puede producir anticuerpos con efectos completamente opuestos en el cerebro", explica Furukawa. "Comprender qué anticuerpos son dañinos y cuáles son protectores podría, en última instancia, ayudarnos a desarrollar tratamientos que preserven la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer, al tiempo que previenen el daño neurológico".

Con este objetivo en mente, el equipo centró su atención en la clínica. En colaboración con Northwell Health, los investigadores descubrieron que las proteínas del receptor NMDA se producen comúnmente en tumores de pacientes con cáncer de mama triple negativo, una enfermedad conocida por su resistencia a la terapia hormonal y otros tratamientos habituales. Aproximadamente el 15% de estas pacientes habían desarrollado anticuerpos dirigidos contra los receptores NMDA. Cabe destacar que estas pacientes tendían a tener mejores resultados clínicos, lo que sugiere que su sistema inmunitario combatía activamente el cáncer.

"Con este conocimiento, ahora podemos comenzar a diseñar cuidadosamente fármacos basados en anticuerpos que algún día podrían usarse para tratar a pacientes con cáncer de mama triple negativo", agrega Tobias Janowitz, profesor asociado del CSHL, quien supervisó el estudio junto con Furukawa.

"Nuestra investigación demuestra que, si bien el cáncer sigue siendo un enigma profundo, considerar la respuesta de todo el organismo a la enfermedad puede ayudarnos a resolver misterios biomédicos que han eludido a los científicos durante décadas", añade.