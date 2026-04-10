Las mismas neuronas que se activan al ver una cara se reactivan al imaginarla, según un estudio con registros cerebrales

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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai (Estados Unidos) arroja luz sobre por qué las imágenes de cosas que hemos visto pueden parecer tan reales cuando las recordamos.

El estudio, publicado en 'Science' demuestra que las mismas neuronas cerebrales se activan tanto al imaginar como al percibir algo. Esta investigación se convierte en la primera en ofrecer una comprensión detallada del mecanismo común que subyace a la percepción visual y la creación de imágenes mentales en el cerebro humano.

"Generamos una imagen mental de un objeto que hemos visto antes reactivando las células cerebrales que utilizamos para verlo en primer lugar", subraya Ueli Rutishauser, doctor en filosofía, director del Centro de Neurociencia y Medicina y profesor de Neurocirugía, Neurología y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai, y coautor principal del estudio. "Nuestro estudio reveló el código que utilizamos para recrear esas imágenes".

Los hallazgos proporcionan una base biológica para la imaginación visual, un proceso que también es fundamental para las artes creativas. "Una mayor comprensión de este proceso neuronal tiene el potencial de abrir caminos hacia el desarrollo de nuevas terapias para el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo y otras afecciones mentales que implican imágenes vívidas incontroladas", aporta Adam Mamelak, director del Programa de Neurocirugía Funcional y profesor de Neurocirugía en Cedars-Sinai, y coautor del estudio.

Para realizar el estudio, los investigadores pidieron a 16 adultos con epilepsia, a quienes se les habían implantado temporalmente electrodos en el cerebro para diagnosticar sus crisis epilépticas, que observaran una serie de imágenes de rostros y objetos. Tras observarlas, se pidió a un subgrupo de participantes que imaginaran esas mismas imágenes de memoria. Mientras tanto, los investigadores registraron la actividad eléctrica de cientos de neuronas individuales en el cerebro de cada participante.

Cuando los pacientes observaron las imágenes, se activaron neuronas en su giro fusiforme, un área del cerebro esencial para el procesamiento visual de alto nivel, especialmente para los rostros. En el 80% de las neuronas con respuesta visual registradas en el estudio, los investigadores descubrieron los aspectos de las imágenes a los que reaccionaban, revelando así su código neuronal. Posteriormente, cuando los pacientes imaginaron las imágenes, aproximadamente el 40% de estas neuronas se reactivaron utilizando el mismo código, recreando así el patrón de actividad que se produjo durante la visualización inicial de las imágenes.

"Las herramientas avanzadas de inteligencia artificial fueron fundamentales para nuestra investigación en todas las etapas", comenta Varun Wadia, doctor en filosofía, científico postdoctoral en el laboratorio de Rutishauser y primer autor del estudio. "Utilizamos redes neuronales visuales profundas para crear descripciones numéricas de objetos y así comprender el código neuronal. Posteriormente, verificamos dicho código mediante inteligencia artificial generativa para crear imágenes nunca antes vistas y predecir con precisión las respuestas del cerebro a estas imágenes".

Según los investigadores, estos hallazgos respaldan la idea de que imaginar y ver comparten un código neuronal común y pueden tener implicaciones importantes para la comprensión de los trastornos psiquiátricos caracterizados por alteraciones en las imágenes mentales y la discriminación de la realidad.

Aún queda por determinar qué desencadena la reactivación neuronal que descubrieron los investigadores, y cómo los recuerdos conducen a la reactivación del subconjunto preciso de neuronas necesarias, según indicaron.