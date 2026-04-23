La miocarditis en el primer mes de inmunoterapia eleva hasta un 59% el riesgo de muerte en pacientes con cáncer

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MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) han dado paso a una nueva era de inmunoterapias contra el cáncer, pero en raras ocasiones pueden causar miocarditis, que en algunos casos puede resultar más mortal que los propios cánceres que estos fármacos pretenden tratar.

Cuando los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) causan miocarditis, añadió, a menudo también pueden causar miositis (inflamación muscular autoinmune) y miastenia gravis (interrupción de la comunicación nervio-músculo), que en conjunto forman lo que los investigadores denominan 'síndrome de superposición triple M' (TMOS).

Los pacientes que desarrollaron miocarditis durante el primer mes de recibir terapia con inhibidores de puntos de control inmunitarios tuvieron más probabilidades de morir de miocarditis, y la mortalidad específica por miocarditis fue más común en pacientes que experimentaron miositis y miastenia gravis concomitantes, según los resultados de un estudio de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos).

El estudio, que fue presentado en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés) de 2026, celebrada del 17 al 22 de abril, está liderado por Hassan M. Abushukair, investigador postdoctoral del Centro Oncológico Stephenson de la Universidad de Oklahoma.

"El síndrome de sobrecarga de motilidad (TMOS, por sus siglas en inglés) y las afecciones que lo componen pueden causar fácilmente la muerte en el subgrupo de pacientes tratados con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) que desarrollan estos efectos secundarios. Sin embargo, los médicos necesitan saber quiénes corren mayor riesgo de sufrir un desenlace fatal, y aún no contamos con ese nivel de conocimiento", subraya Abushukair. "Nuestro análisis tuvo como objetivo identificar cómo podemos abordar de manera más sistemática la estratificación del riesgo en pacientes que podrían desarrollar efectos secundarios cardíacos y autoinmunes fatales a causa del tratamiento con ICI".

Abushukair y sus colaboradores identificaron miocarditis, miositis y miastenia gravis inducidas por ICI en casos de cáncer dentro de las bases de datos de farmacovigilancia VigiBase de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de este conjunto de datos, formaron siete grupos de efectos secundarios preocupantes de los ICI: miocarditis sola; miositis sola; miastenia gravis sola; miocarditis y miositis; miocarditis y miastenia gravis; miositis y miastenia gravis; y TMOS.

De los 4.950 casos de miocarditis, miositis y miastenia gravis identificados en el conjunto de datos, los investigadores identificaron 2.641 casos de miocarditis inducida por ICI. De estos casos de miocarditis, 1911 (72%) fueron miocarditis aislada y 730 (27,6%) se superpusieron con miocarditis y/o miastenia gravis. La combinación de superposición más común fue miocarditis y miositis (364 casos), seguida de TMOS (207 casos). La superposición de miocarditis y miastenia gravis fue la combinación menos común, con 159 casos.

Tras el inicio de la terapia con ICI, la miocarditis tuvo una fecha de aparición media significativamente más tardía (60,8 días) que la miocarditis y la miositis (27 días); la miocarditis y la miastenia gravis (27 días); y el TMOS (26 días).

Tras ajustar por edad, regímenes de ICI, tipo de cáncer y reacciones concomitantes, los investigadores hallaron que la miocarditis que se presenta durante el primer mes de tratamiento con ICI se asoció con una probabilidad significativamente mayor de mortalidad específica por miocarditis. Los pacientes con miocarditis inducida por ICI que comenzó menos de un mes después de iniciar el tratamiento tuvieron un 59% más de probabilidades de morir por miocarditis que aquellos cuya miocarditis comenzó entre uno y tres meses después de iniciar el tratamiento; también tuvieron un 56% más de probabilidades de morir por miocarditis que aquellos cuya miocarditis inducida por ICI se presentó entre tres y doce meses después de iniciar el tratamiento.

La mortalidad específica por miocarditis fue mayor en pacientes con TMOS (38%). Las muertes atribuibles a la miocarditis fueron menos frecuentes en pacientes con miocarditis sola (21,2%); miocarditis y miositis (22,5%); y miocarditis y miastenia gravis (25,7%).

El equipo también está desarrollando un algoritmo para predecir la mortalidad por miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) mediante aprendizaje automático, basado en 858 casos de miocarditis inducida por ICI con datos completos disponibles. La herramienta de los investigadores logró una precisión considerable en la clasificación de casos fatales y no fatales.

"Nuestro análisis indica que el primer mes de tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) es crucial para determinar el riesgo de mortalidad por miocarditis. Si un paciente tratado con ICI desarrolla miocarditis en esos primeros 30 días, es una señal de alerta", aporta Abushukair. "Esto proporciona a los médicos un plazo útil para determinar para quién podría ser peligrosa la terapia con ICI".

Abushukair también habló del potencial del modelo algorítmico de su equipo, que espera que, tras la recopilación de datos de entrenamiento adicionales y la validación que se está llevando a cabo, pueda tener utilidad en el ámbito clínico para la monitorización de pacientes y la estratificación del riesgo en pacientes que reciben terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI).

"Creo que el modelo que estamos desarrollando ilustra perfectamente cómo incluso un simple análisis de datos clínicos puede utilizarse para abordar la mortalidad en el tratamiento del cáncer. En última instancia, prevemos una herramienta útil a pie de cama para descartar la mortalidad de alto riesgo por TMOS y sus afecciones asociadas", indica. "Con una mayor comprensión de los riesgos que plantean estos efectos secundarios de los ICI, tanto los médicos como los pacientes podrán estar más atentos a los síntomas que deben observar. Esperamos que esto cree un paradigma más seguro para el tratamiento con ICI".

Las limitaciones de este estudio incluyen su diseño retrospectivo y descriptivo, así como el uso de un conjunto de datos global que presentaba una considerable heterogeneidad en cuanto a protocolos, umbrales, etc. Además, el conjunto de datos de la OMS carecía de información completa sobre el tratamiento.

Abushukair no informa de ninguna fuente de financiación para el estudio y no declara ningún conflicto de intereses.