Ni milagro ni mito: el ejercicio reduce el dolor de la artrosis de cadera, pero con un efecto limitado

Archivo - Pareja realizando sentadillas. - HARBUCKS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión de Cochrane, liderada por investigadores de la Universidad de Sídney y la Universidad de Melbourne (ambas en Australia), ha revelado que los resultados del ejercicio en cuanto a la mejora del dolor y la función en artrosis de cadera pueden no ser tan significativos como los que los pacientes perciben en su vida diaria, pero se necesitan más estudios para llegar a conclusiones definitivas.

La artrosis de cadera es una afección que afecta a millones de personas en todo el mundo y una de las principales causas de dolor crónico y discapacidad. El ejercicio se recomienda ampliamente como tratamiento de primera línea para controlar el dolor de la artrosis de cadera.

Los hallazgos muestran que el ejercicio produce pequeñas mejoras en el dolor y la función física en personas con artrosis de cadera, pero esas mejoras pueden no ser lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia significativa para los pacientes.

La revisión incluyó 18 ensayos clínicos con 1.368 participantes. La mayoría eran mujeres (63%) y tenían entre 53 y 74 años, por lo que los resultados podrían no ser aplicables a personas más jóvenes. Los programas de ejercicio incluidos en los estudios variaron considerablemente, con una duración de entre dos y 52 semanas, y abarcaron diversos tipos, como ejercicios de fortalecimiento, aeróbicos y de conexión mente-cuerpo.

En comparación con la ausencia de tratamiento o la atención habitual, el ejercicio probablemente reduce el dolor en aproximadamente 7 puntos en una escala de 100 puntos. Sin embargo, los expertos generalmente consideran que se necesita una mejora de al menos 12 puntos para que los pacientes noten una diferencia significativa en su vida diaria. La función física mostró un patrón similar.

Los autores señalan, no obstante, que estos umbrales se derivaron principalmente de poblaciones con artrosis de rodilla y artrosis mixta, y que podrían no reflejar completamente la experiencia con la artrosis de cadera.

La calidad de vida, posiblemente el resultado que más preocupa a los pacientes, mostró poca o ninguna mejoría con el ejercicio, independientemente de la comparación utilizada. “El ejercicio se recomienda como tratamiento principal para la artrosis de cadera, y esta revisión no contradice esa recomendación”, plantea Michelle Hall, coautora principal de la Universidad de Sídney.

“Pero sí sugiere que debemos ser honestos con los pacientes y explicarles que el beneficio promedio puede ser modesto, y que necesitamos ensayos mejor diseñados para comprender quiénes se benefician más y con qué tipo de ejercicio”, añade.

El informe no llega a afirmar que el ejercicio sea ineficaz o que deba abandonarse como recomendación. El ejercicio ofrece amplios beneficios para la salud, más allá de la artrosis, es económico y es poco probable que cause daño.

La mayoría de los estudios incluidos en esta revisión fueron pequeños y no ciegos, lo que pudo haber influido en los resultados. Dado que el dolor y la función se informaron principalmente mediante autodeclaración, y los participantes sabían si hacían ejercicio, este puede parecer más efectivo de lo que realmente es.

Los autores abogan por ensayos más amplios y mejor diseñados para ofrecer a pacientes y médicos una visión más clara de lo que el ejercicio puede lograr de forma realista, específicamente para la artrosis de cadera.

“Simplemente no existe una gran cantidad de evidencia al respecto”, aclara Belinda Lawford, coautora principal de la Universidad de Melbourne. “Para algunas personas que sufren dolor de cadera, el ejercicio puede ser su única esperanza, pero tampoco quiero generar falsas expectativas en los pacientes. Es importante que se realicen futuras investigaciones con ensayos más amplios y de mayor calidad, que examinen qué tipos de ejercicio funcionan específicamente para cada persona”.