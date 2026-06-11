Los microrobots biohíbridos son agentes biomédicos prometedores, pero enfrentan desafíos para su traslación exitosa

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo artículo destaca el potencial de los microrobots biohíbridos para diversas aplicaciones biomédicas y señala los obstáculos que limitan su traslación clínica, tal y como analizan expertos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos).

Tal y como se publica en 'Science Robotic', los sistemas biohíbridos combinan las capacidades de las células vivas con las de los materiales sintéticos, lo que permite diversos usos en la administración de fármacos, la obtención de imágenes y la detección.

Liangfang Zhang y Joseph Wang, de la Universidad de California en San Diego destacan investigaciones recientes en las que se han utilizado robots biohíbridos basados ??en algas en modelos de ratón para administrar antibióticos en los pulmones y controlar la inflamación intestinal. Sin embargo, los autores señalan que es necesario abordar importantes desafíos antes de que estos robots puedan tener un uso clínico generalizado.

Por ejemplo, existe una falta de vías regulatorias establecidas para las terapias biohíbridas, lo cual será necesario para cumplir con los requisitos de fabricación y seguridad. Además, se requerirán nuevas estrategias para aumentar la producción y garantizar la esterilidad sin comprometer los componentes vivos de las terapias biohíbridas.

Finalmente, Zhang y Wang consideran si la criopreservación o la inmovilización con hidrogel podrían extender la vida útil de los microrobots biohíbridos basados ??en algas, que actualmente solo son funcionales durante un par de días en condiciones de almacenamiento estándar.

"En conjunto, estas estrategias respaldan la viabilidad del almacenamiento a largo plazo y las cadenas de suministro flexibles a medida que los microrobots basados en algas avanzan hacia una implementación escalable y traslacional", escriben los autores.