Microplásticos en tumores de próstata: hallan plástico en 9 de cada 10 tumores y abren nuevas dudas sobre su impacto

Cuando el plástico de envases de alimentos, cosméticos y otras fuentes se utiliza, se calienta o se trata químicamente, puede descomponerse en fragmentos más pequeños y ser ingerido. Las personas también se exponen a los plásticos al inhalarlos del aire y absorberlos a través de la piel.

Estudios previos han identificado estos microplásticos en casi todos los órganos humanos, así como en los fluidos corporales y la placenta. Sin embargo, aún se desconoce cómo pueden afectar la salud humana.

ASÍ ENTRAN EN EL CUERPO Y LLEGAN HASTA LA PRÓSTATA

Una nueva investigación ha descubierto pequeños fragmentos de plástico en nueve de cada diez pacientes con cáncer de próstata, y en niveles más altos dentro de los tumores que en el tejido no canceroso cercano, según publican expertos de la de NYU Langone Health (Estados Unidos) en los Informes y Actas de dicha universidad.

El pequeño estudio, realizado en el Centro Oncológico Perlmutter y su Centro para la Investigación de Riesgos Ambientales exploró el posible papel de la exposición al plástico en el desarrollo del cáncer de próstata, el cáncer más común entre los hombres estadounidenses, según la Sociedad Americana del Cáncer.

Al analizar muestras de tejido recolectadas de 10 pacientes con cáncer de próstata, el equipo de investigación identificó partículas de plástico en el 90% de las muestras de tumores y en el 70% de las muestras de tejido benigno. Además, el tejido canceroso contenía en promedio 2,5 veces la cantidad de plástico que las muestras de tejido de próstata sano (aproximadamente 40 microgramos de plástico por gramo de tejido en comparación con 16 microgramos por gramo).

"Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata", asegura la autora principal del estudio, la doctora Stacy Loeb, profesora de los Departamentos de Urología y Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Según Loeb, si bien los primeros datos habían sugerido un vínculo entre los microplásticos y otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas y demencia, había poca evidencia directa que conectara las sustancias con el cáncer de próstata.

El nuevo estudio, que se presenta durante el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Americana de Oncología Clínica el 26 de febrero en San Francisco (Estados Unidos), es la primera evaluación occidental de su tipo que examina los niveles de microplásticos en los tumores de próstata y los compara con la acumulación de plástico en el tejido prostático no canceroso, según Loeb.

Para la investigación, los investigadores evaluaron a pacientes con cáncer de próstata sometidos a una cirugía para extirpar el órgano por completo. El equipo analizó visualmente muestras tumorales y benignas y, posteriormente, utilizó equipo especializado para determinar la cantidad de partículas microplásticas, así como su composición química y estructura, en el tejido. Los científicos se centraron en 12 de los tipos más comunes de moléculas de plástico.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA SALUD? PRÓXIMOS PASOS, DUDAS ABIERTAS

Para evitar contaminar las muestras con los diversos tipos de plástico presentes en los equipos médicos y de laboratorio, el equipo sustituyó sus herramientas por otras de aluminio, algodón y otros materiales no plásticos. Además, manipularon las muestras en salas blancas, espacios altamente controlados diseñados para procesar muestras para el análisis de microplásticos.

"Al descubrir otro problema de salud potencial que plantea el plástico, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de medidas regulatorias más estrictas para limitar la exposición del público a estas sustancias, que están en todas partes en el medio ambiente", comenta el autor principal del estudio, Vittorio Albergamo.

Albergamo, profesor adjunto del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, añade que el equipo de investigación planea ahora examinar el efecto de los microplásticos en el organismo y cómo podrían contribuir al desarrollo de cáncer. Una posibilidad que planean explorar, señala, es que las partículas puedan provocar una respuesta inmunitaria hiperactiva (inflamación) en el tejido, que con el tiempo puede dañar las células y desencadenar cambios genéticos que provoquen la formación de células cancerosas. No obstante, Albergamo advierte que se necesitará una muestra más grande de pacientes para confirmar los hallazgos del estudio.

La financiación para el estudio fue proporcionada por el Departamento de Defensa de EE.UU.