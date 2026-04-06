Archivo - Un estudio sugiere que los microplásticos se acumulan en la bilis humana como un reservorio oculto - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de las universidades Médica del Sur de Guangzhou (China), Sun Yat-sen de la misma ciudad y Médica de Guilin (también en China) ha mostrado la sugerencia de que los microplásticos se acumulan en la bilis humana como un reservorio oculto.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Environmental Science and Ecotechnology', expone que la contaminación por plásticos se ha convertido en uno de los problemas ambientales definitorios de la vida moderna. Además, ha recordado que los microplásticos entran en el cuerpo a través de los alimentos, las bebidas y el aire.

De hecho, investigaciones anteriores los han detectado en órganos y tejidos, incluidos los pulmones, la placenta, el cerebro, el semen y las heces, lo que ha suscitado preocupación por sus efectos a largo plazo sobre la salud. No obstante, existe poca evidencia en torno a su destino tras entrar en el organismo, ante lo que este estudio ha observado como se ocultan en la bilis y conducen a la senescencia de colangiocitos.

Para llegar a esta conclusión, se ha recogido bilis de 14 pacientes sometidos a cirugía, incluidos cinco sin cálculos biliares y nueve con ellos, utilizando protocolos estrictos libres de plástico para evitar la contaminación. De esta manera, se han encontrado microplásticos en todas las muestras, pero los pacientes con cálculos biliares tenían cargas mucho más importantes.

ENVEJECIMIENTO DE LOS COLANGIOCITOS

"Este estudio reestructura el sistema biliar como algo más que un sitio de tránsito pasivo", han indicado los científicos, que han añadido que la bilis "puede actuar como un reservorio y una vía de excreción antes no reconocidos para los microplásticos". Además, revela que "la exposición crónica puede envejecer los colangiocitos a través de una lesión mitocondrial".

Por otra parte, se ha hallado que la melatonina atenuó estos efectos y ofrece un punto de partida biológicamente plausible para una intervención protectora, aunque todavía se necesitan estudios humanos más amplios. A juicio de los expertos, esta interpretación es consistente con la conclusión de que el sistema biliar puede ser un nuevo objetivo del riesgo para la salud relacionado con los microplásticos.

De este modo, el estudio abre una nueva ventana sobre cómo la contaminación plástica puede interactuar con la salud digestiva y hepática, y refuerza el argumento para un mejor monitoreo de los microplásticos en los sistemas de agua potable y alimentos.