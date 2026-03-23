La microbiota puede explicar parte de la relación entre dieta y depresión, según un estudio

El equipo de la URV a cargo del estudio - URV

TARRAGONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha revelado que la microbiota intestinal podría explicar el efecto beneficioso de la dieta sobre la depresión.

El trabajo, publicado en la revista 'MedComm', ha analizado si diversos patrones alimentarios se asocian con perfiles se relacionan, a su vez, con los síntomas depresivos, informa la URV en un comunicado de este lunes.

La investigación analizó 644 adultos mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico y evaluó los hábitos alimentarios, la composición de la microbiota intestinal a partir de muestras fecales y la evolución de los síntomas depresivos al cabo de un año de seguimiento.

El equipo comparó diversos patrones dietéticos que reflejan formas habituales de comer; se analizaron 4 patrones de mayor calidad --como la dieta mediterránea estándar y algunas variantes, entre otros-- y 2 patrones de perfil menos saludable.

RESULTADOS

Los resultados mostraron que las personas que seguían con mayor fidelidad los patrones alimentarios de mayor calidad tendían a presentar menos síntomas depresivos a lo largo del año, mientras una mayor proximidad a los patrones de perfil menos saludable se asoció con una evolución menos favorable, con más síntomas depresivos.

El estudio también relacionó los patrones más saludables, especialmente los mediterráneos, con una microbiota más rica y diversa, mientras los menos saludables mostraron asociaciones con una menor diversidad.

El hallazgo es relevante porque la diversidad microbiana a menudo se considera "un indicador de resiliencia y buen funcionamiento del ecosistema intestinal".

MICROBIOTA, DIETA Y DEPRESIÓN

Además, los investigadores encontraron indicios de que la microbiota intestinal explicaría una parte del efecto observado entre la dieta mediterránea y los síntomas depresivos, aproximadamente un 17% en la versión mediterránea con restricción energética y alrededor de un 31% en la versión estándar.

Es decir, una parte del beneficio asociado a una alimentación mediterránea podría estar relacionada con la forma en que esta dieta favorece un perfil microbiano más saludable.

El autor principal del trabajo, Adrián Hernández-Cacho, ha apuntado que el estudio "es un paso importante para entender por qué algunos patrones dietéticos parecen más protectores que otros", si bien matiza que todavía se necesita más investigación para confirmar la causalidad.