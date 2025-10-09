El investigador Jorge López-Tello del programa Atracción de Talento “Cesar Nombela”, actividad científica en el departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UAM - UAM

Un estudio internacional, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha revelado que la microbiota intestinal materna influye en el desarrollo del embarazo a través de la placenta.

En concreto, los investigadores llevaron a cabo experimentos realizados con ratones libres de gérmenes en lo que comprobaron que la colonización con la bacteria probiótica 'Bifidobacterium breve' regula la función endocrina placentaria, es decir, la capacidad de la placenta para producir hormonas que sostienen la gestación.

Los resultados, publicados en la revista 'Journal of Translational Medicine', muestran que la presencia de esta bacteria en el intestino de la madre aumenta la producción de metabolitos como el lactato y la taurina, favorece también la expresión de transportadores de nutrientes y estimula la síntesis de hormonas clave, como prolactinas y glicoproteínas específicas del embarazo, ha informado la UAM en un comunicado.

A nivel molecular, los investigadores identificaron cambios en más de 400 proteínas placentarias, vinculadas en procesos metabólicos, crecimiento celular y regulación hormonal. Estos cambios se tradujeron en beneficios tangible a nivel fetal: mejor crecimiento fetal, aumento de la glucosa en sangre y una menor pérdida embrionaria temprana.

IMPLICACIONES MÉDICAS

Según destaca la universidad madrileña, el hallazgo es especialmente relevante ya que en Europa un 14% de las mujeres gestantes consumen probióticos. Además, sugiere que enfermedades intestinales podrían alterar la función endocrina de la placenta, con posibles consecuencias para la salud materna y el desarrollo fetal.

De hecho, el estudio también reveló que las hembras expuestas a esta bacteria durante la gestación presentaban una menor tasa de mortalidad embrionaria.

"Si somos capaces de entender como las bacterias del intestino trabajan en favor de la gestación, enfermedades que están en aumento en nuestra población como la diabetes gestacional, la preeclampsia o alteraciones del crecimiento fetal, podrían ser tratadas de una manera eficaz y segura, tanto para la madre como para el feto", ha explicado Jorge López-Tello, primer firmante del trabajo e investigador del programa Cesar Nombela de la Comunidad de Madrid en la Facultad de Medicina de la UAM.

El artículo, realizado en colaboración con científicos de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Birmingham y la Universidad de Cork (Irlanda), da continuidad a trabajos previos también liderados por López-Tello, en el que se analizaron los efectos de esta bacteria intestinal materna sobre el desarrollo y metabolismo cerebral y hepático del feto.