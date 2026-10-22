Microbióloga considera "altamente improbable" que se produzcan casos humanos de Shamonda en España

Archivo - Imagen de recurso mosquito. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Microbiología y Parasitología del Hospital Germans Trias Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha considerado "altamente improbable" que se produzcan en España casos de infección en humanos por el virus Shamonda, aunque ha precisado que "el riesgo cero no existe".

Así lo ha detallado en una entrevista para Europa Press a raíz de la muerte, en Francia, de un hombre infectado por el virus, que además presentaba una inmunodepresión grave. Se trata del primer caso de transmisión a humanos, ya que hasta ahora Shamonda solo había afectado a animales.

Fernández ha subrayado que se trata de un "hallazgo excepcional" y ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población, apuntando que "no hay motivo para la alarma social". En caso de que se produjera una infección humana en España, donde ha puntualizado que ya se han detectado casos en animales, ha detallado que el patrón epidemiológico y el tipo de paciente sería "el mismo" que el francés.

La microbióloga ha enfatizado que "no existe riesgo de propagación para la población general", tras detallar que la infección de una persona vulnerable clínicamente "no significa necesariamente que el virus haya mutado para adaptarse a los humanos de forma generalizada". Al hilo, ha descartado la posibilidad de que Shamonda desencadene una epidemia o una pandemia.

"Para que un patógeno provoque una epidemia o una pandemia en el hombre, debe cumplir requisitos biológicos muy específicos que este virus no posee. A pesar de haber infectado a un humano, la cantidad de virus en la sangre del paciente es insuficiente como para poder infectar a otro mosquito que pique a otras personas", ha explicado.

LA INMUNODEPRESIÓN SEVERA, FACTOR DETERMINANTE EN EL CASO DE FRANCIA

Gema Fernández ha señalado la inmunodepresión severa del paciente de Francia como "factor determinante" de la infección. Según ha comentado, en casos como este desaparece la barrera natural que ejerce el sistema inmunitario, lo que permite que patógenos que habitualmente no se consideran infectivos para los humanos logren invadir el organismo.

Asimismo, ha concretado que la "hipótesis más plausible" sobre la vía de transmisión es la picadura de un mosquito, como sucede en animales, en los que el género 'Culicoides' es el vector. "Durante la primavera y el verano de 2026, se registró una elevada circulación del virus Shamonda en ganaderías del este de Francia, por lo que en este periodo de alta circulación el paciente habría sido picado por el mosquito infectado", ha apuntado. Esto, junto a la baja inmunidad del hombre, habría desencadenado la infección.

Con todo, la experta ha resaltado que las autoridades aún están esclareciendo si la causa del fallecimiento del paciente ha sido realmente por acción directa del virus Shamonda.

En cuanto al impacto que el virus podría tener en humanos, ha indicado que "no se sabe bien, ya que solo ha habido un caso, al menos notificado". En el paciente de Francia, ha detallado que la infección evolucionó hacia un cuadro grave de afectación al sistema nervioso central. Esto podría ser lo habitual en pacientes inmunodeprimidos, mientras que los pacientes inmunocompetentes podrían ser asintomáticos, según ha añadido.

INTERRELACIÓN CLIMA, SALUD ANIMAL Y HUMANA

La microbióloga ha señalado que el aumento generalizado de las temperaturas globales y las alteraciones en las lluvias facilitan la expansión del díptero 'Culicoides' hacia latitudes más septentrionales. A su vez, ha apuntado que hay un número elevado de ganado infectado, lo que incrementa la carga vírica a nivel ecológico.

"Aunque la barrera de especie sea fuerte frente a humanos, un nivel alto de virus circulando en las poblaciones de insectos, aumenta la probabilidad de que individuos altamente vulnerables o inmunodeprimidos entren en contacto con él", ha aseverado.

Tras ello, ha destacado que la rápida secuenciación del linaje europeo (SHAV-Europe) en granjas durante los meses de verano permitió a los laboratorios de referencia e instituciones públicas rastrear el origen del patógeno cuando apareció la sospecha en la muestra clínica humana.

Finalmente, ha hecho hincapié en que la población "no debe cambiar sus hábitos ni alarmarse". "La noticia pone de manifiesto la importancia de los controles epidemiológicos y la sanidad veterinaria, pero para el ciudadano común el riesgo sanitario es prácticamente nulo", ha concluido.