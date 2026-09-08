Un método de sangre seca permite detectar el ARN del Zika y la hepatitis C sin purificar la muestra

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MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La detección de virus en sangre total suele requerir un complejo proceso de extracción, purificación y almacenamiento en frío que impide una detección rápida en entornos con recursos limitados, por lo que expertos de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos) han desarrollado un protocolo para secar sangre total que permite la amplificación sensible del ARN del virus Zika y del virus de la hepatitis C sin purificación previa.

Tal y como se publica en 'Science Advances', su método podría facilitar el diagnóstico precoz de estas infecciones, permitiendo así que las personas inicien el tratamiento antiviral adecuado y, en el caso del Zika, prevengan trastornos congénitos graves en países de ingresos bajos y medios donde estas infecciones son frecuentes.

La amplificación del ARN viral en sangre total suele verse dificultada por la presencia de inhibidores moleculares y grandes componentes celulares, que se eliminan mediante un proceso de purificación prolongado y costoso.

Los investigadores*desarrollaron un método para crear y estabilizar una matriz de sangre seca, que solo requiere un calentador sencillo para la preparación y amplificación de la muestra de ARN y un lector fluorescente de bajo costo para teléfonos inteligentes para detectar la señal de ARN. Los investigadores combinaron la inhibición de la ARNasa, el secado controlado de la sangre, la lisis térmica, la transcripción inversa limitada por cebadores y la amplificación isotérmica mediada por bucles con transcripción inversa (RT-LAMP).

El método produjo resultados comparables a los obtenidos con una preparación de muestras más intensiva, alcanzando una sensibilidad de 1 UI por microlitro para el virus de la hepatitis C y de 10 copias por microlitro para el virus del Zika.