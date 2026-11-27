Laura Nieto, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Córdoba. - QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adolescencia es una etapa de importantes cambios físicos, hormonales y emocionales en la que pueden surgir dudas sobre la menstruación, el desarrollo corporal o la sexualidad. Las menstruaciones dolorosas, los sangrados abundantes o las alteraciones persistentes del ciclo son algunas de las señales que no deben normalizarse durante la adolescencia, especialmente cuando interfieren en la vida cotidiana, según ha indicado la doctora Laura Nieto, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Tal y como ha informado la institución hospitalaria en una nota, Nieto ha explicado que la primera consulta ginecológica puede ayudar a identificar estos problemas y resolver dudas sobre la menstruación y los cambios propios de la pubertad, aunque no exista ningún síntoma, y añade que una primera visita orientativa puede realizarse entre los 13 y los 15 años y que, en una adolescente sin síntomas, no tiene por qué implicar una exploración ginecológica.

La especialista ha señalado que esta primera visita "debe ser, ante todo, un espacio de confianza en el que la adolescente pueda conocer qué cambios son normales y cuáles deben consultarse". Durante la consulta pueden abordarse cuestiones relacionadas con la menstruación, la pubertad, la higiene íntima, la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), la sexualidad, la anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

En ausencia de síntomas, la consulta suele centrarse fundamentalmente en la conversación y en una valoración general. Se pregunta por la edad de aparición de la primera menstruación, la frecuencia, duración y cantidad del sangrado, la presencia de dolor menstrual, los antecedentes médicos y familiares, la medicación habitual y las vacunas, así como por aspectos relacionados con la actividad física, la alimentación, los cambios importantes de peso y el estado emocional. La existencia de relaciones sexuales también puede abordarse desde el respeto y sin emitir juicios.

Durante los primeros años después de la primera menstruación es frecuente que los ciclos sean algo irregulares debido a la inmadurez del funcionamiento hormonal. Sin embargo, no todas las alteraciones deben considerarse normales. La doctora Nieto recomienda consultar cuando la primera menstruación no ha aparecido a los 15 años, han transcurrido más de tres años desde el inicio del desarrollo mamario sin que aparezca la regla o no existen signos de desarrollo puberal a los 13 años.

También es aconsejable solicitar valoración cuando transcurren más de 90 días entre dos menstruaciones, las reglas continúan siendo muy irregulares varios años después de la menarquia o duran más de siete días. Especial atención merece el sangrado muy abundante, especialmente cuando obliga a cambiar la compresa o el tampón cada una o dos horas, aparecen coágulos grandes o se producen manchas frecuentes en la ropa. El cansancio intenso, la palidez o los mareos pueden ser signos de anemia.

Estos cambios menstruales también pueden estar relacionados con pérdida de peso, ejercicio físico excesivo, estrés, trastornos alimentarios, alteraciones tiroideas o signos de hiperandrogenismo, por lo que requieren una valoración individualizada.

El dolor menstrual es otro de los motivos frecuentes de consulta. Aunque es habitual durante la adolescencia, no debe normalizarse cuando impide acudir a clase, hacer deporte, dormir o desarrollar las actividades habituales. En estos casos es necesario estudiar su causa y descartar problemas como la endometriosis.

Entre los motivos de consulta más frecuentes durante esta etapa se encuentran también el dolor pélvico recurrente o persistente, el picor, escozor, irritación, mal olor o cambios en el flujo vaginal, el acné o la aparición excesiva de vello, las dudas sobre el desarrollo del pecho, los genitales o la pubertad, así como la necesidad de asesoramiento anticonceptivo, las relaciones sexuales, la sospecha de embarazo o una posible infección de transmisión sexual.

La revisión puede adaptarse a la edad, el desarrollo y las necesidades de cada adolescente e incluir la valoración del desarrollo puberal y menstrual, la vacunación frente al VPH, la detección de anemia cuando las menstruaciones son muy abundantes y la evaluación de posibles signos de síndrome de ovario poliquístico. También puede ser un momento adecuado para abordar el bienestar emocional, la imagen corporal y posibles trastornos de la conducta alimentaria.

PRIMERA CONSULTA

En una adolescente que no presenta síntomas, la exploración genital interna no se realiza de forma rutinaria. Solo estaría indicada cuando existe una situación clínica que lo justifique, como dolor pélvico importante, sangrado anormal, sospecha de infección, traumatismo, presencia de un cuerpo extraño u otra situación clínica concreta. Cuando es necesario estudiar el aparato genital interno, la ecografía abdominal puede aportar información sin necesidad de realizar una exploración vaginal.

Otra de las dudas habituales es cuándo debe realizarse la primera citología. La doctora Nieto ha señalado que esta prueba no se realiza como procedimiento rutinario durante la adolescencia, aunque se hayan iniciado las relaciones sexuales. En España, el programa de cribado del cáncer de cuello uterino comienza a partir de los 25 años, con diferentes estrategias en función de la edad de la paciente.

La familia puede acompañar a la adolescente durante la consulta y desempeña un papel importante en su cuidado, aunque la especialista considera recomendable reservar una parte de la entrevista para hablar con ella a solas. "Este espacio facilita que pueda plantear cuestiones relacionadas con la menstruación, la sexualidad, la anticoncepción o las relaciones que quizá no se atreva a abordar delante de otras personas, favoreciendo progresivamente su autonomía y una relación de confianza con los profesionales sanitarios", ha afirmado.

Por último, determinados síntomas requieren atención médica urgente, como un dolor abdominal o pélvico intenso de aparición brusca, un sangrado muy abundante acompañado de mareo, desmayo, palidez o debilidad, dolor pélvico con fiebre o vómitos, o un retraso menstrual o una prueba de embarazo positiva acompañados de dolor o sangrado. También requieren atención inmediata las lesiones genitales dolorosas, las úlceras o la inflamación importante, así como las situaciones de posible agresión sexual o relación no consentida.

La primera visita ginecológica debe ser, en definitiva, un espacio seguro para informarse, resolver dudas y aprender a cuidar la propia salud. Como ha señalado la doctora, "no todas las adolescentes necesitan revisiones ginecológicas periódicas, pero todas deberían saber cuándo consultar y tener acceso a información rigurosa, comprensible y libre de prejuicios".