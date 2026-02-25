Menos del 6% de personas con pérdida auditiva candidatas accede al implante coclear en España

Archivo - Implantes cocleares. - SLADIC/ ISTOCK - Archivo

La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Federación AICE) ha denunciado este miércoles que persisten desigualdades en el acceso al implante coclear y, de hecho, solo el 5,7 por ciento de las personas adultas con pérdida auditiva y candidatas al dispositivo lo ha recibido.

De este modo, son alrededor de 27.000 las personas usuarias de implante coclear en España, un dispositivo que les permite vivir, trabajar y participar de forma activa en la sociedad. En contraste, ha señalado que más de 345.000 personas presentan una pérdida auditiva severa o profunda en el país.

"Esta brecha no es clínica, es social, informativa y administrativa. El acceso al implante coclear no puede depender de la edad, del territorio ni de la etapa vital en la que se encuentre la persona", ha aseverado la Federación AICE con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, que reivindica bajo el lema 'Oír y escuchar no tiene edad'.

Según ha destacado, el implante coclear permite a personas con hipoacusia severa o profunda volver a oír cuando los audífonos no son suficientes. En este sentido, ha subrayado que la audición es un derecho fundamental y una condición esencial para la partcipación plena en la sociedad.

La pérdida auditiva afecta especialmente a las personas mayores y, cuando no se ofrecen soluciones eficaces, aumenta el riesgo de aislamiento, soledad no deseada y exclusión social. "Oír no es solo percibir sonidos: es comprender, comunicarse, mantener vínculos afectivos y participar activamente en la comunidad", ha resaltado.

Por ello, la Federación AICE ha reclamado a las Administraciones Públicas y a las autoridades sanitarias, educativas y sociales un compromiso firme para garantizar un acceso equitativo al implante coclear, sin discriminación por edad, lugar de residencia o situación económica.

Además, ha instado a asegurar una rehabilitación auditiva integral y continuada, a lo largo de toda la vida, con recursos suficientes y profesionales especializados. También ha llamado a combatir la desinformación y el estigma, a través de campañas de sensibilización y el acceso a información veraz para las personas con pérdida auditiva y sus familias.

Con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, se iluminarán edificios y monumentos en distintas ciudades españolas y se realizarán actividades de sensibilización para informar y concienciar a la población.