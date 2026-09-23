Menos de 5 horas de sueño se asocian con un mayor riesgo de 37 enfermedades

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mayor cantidad de sueño REM y sueño profundo se asocia con un menor riesgo de padecer docenas de enfermedades, mientras que menos de 5 horas de sueño total se asociaron con un alto riesgo de enfermedad, según un nuevo estudio de la Universidad Médica Capital de China publicado en 'PLOS Medicine'.

La cantidad y la calidad del sueño son una prioridad para la Comisión Nacional de Salud de China y un tema de interés general en el país. El Libro Blanco sobre la Salud del Sueño en China de 2026 revela que, si bien el chino promedio encuestado duerme 6,97 horas por noche, el 23% duerme menos de 6 horas.

El mismo informe señala que solo el 26% de los encuestados reportó un horario de sueño regular y que las alteraciones del sueño han aumentado con el tiempo. Por lo tanto, comprender cómo se relacionan los patrones de sueño con el riesgo de enfermedades es de gran importancia para los ciudadanos chinos.

Aún se desconoce en gran medida cómo las fases del sueño y otros patrones de sueño reales se relacionan con los resultados de salud. Esto se debe, en parte, a que las mediciones del sueño autoinformadas suelen mostrar una baja correlación con las evaluaciones objetivas, lo que dificulta la comprensión de los patrones de sueño reales.

EL SUEÑO REM SE RELACIONA CON UN MENOR RIESGO DE 83 ENFERMEDADES

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 95.559 participantes del Biobanco del Reino Unido que llevaron acelerómetros de muñeca durante siete días y noches consecutivos. Utilizaron un algoritmo de aprendizaje profundo para calcular las fases del sueño (REM, sueño profundo y sueño ligero), la duración total del sueño, el tiempo de vigilia tras conciliar el sueño y la irregularidad del sueño entre noches. Se realizó un seguimiento de los participantes durante una mediana de 8,9 años, y se dispuso de sus historiales médicos para analizar posibles asociaciones con más de 1.000 enfermedades.

Un mayor sueño REM (por rango intercuartil, 47,6 minutos) se asoció con un menor riesgo de 83 enfermedades, incluyendo insuficiencia cardíaca (razón de riesgo 0,74), demencia (razón de riesgo 0,54) y enfermedad de Parkinson (razón de riesgo 0,20), mientras que un mayor sueño profundo se relacionó con un menor riesgo de 7 afecciones, incluyendo diabetes tipo 2 y trastorno depresivo mayor. Una mayor irregularidad del sueño y vigilia después del inicio del sueño se relacionaron con un mayor riesgo de varias afecciones, incluyendo ansiedad y trastornos por consumo de sustancias.

La duración total del sueño mostró una relación no lineal con el riesgo de enfermedad para muchas afecciones, con el menor riesgo concentrado en un período de 6 a 8 horas; las personas que dormían menos de 5 horas enfrentaron la mayor vulnerabilidad clínica, con un mayor riesgo de 37 afecciones. Sin embargo, como estudio observacional, esta investigación no puede establecer que los patrones de sueño causen directamente el riesgo de enfermedad.

"Los hallazgos aportan evidencia adicional que respalda el papel de dormir entre 6 y 8 horas como medida de protección para la salud de los adultos de mediana edad y mayores, probablemente debido a una distribución más favorable de las fases del sueño", aseguran los autores. "Mantener una duración del sueño de entre 6 y 8 horas puede reducir eficazmente el riesgo de múltiples enfermedades, lo que ofrece nuevas perspectivas para la promoción de la salud y la práctica preventiva".

"Tras la corrección de Bonferroni, el análisis de asociación a nivel de fenoma identificó 156 asociaciones significativas entre los patrones de sueño y la incidencia de enfermedades", añaden los autores.

La duración del sueño mostró asociaciones no lineales significativas con 86 fenotipos de enfermedades, y la duración de riesgo mínimo para la mayoría de estas afecciones (69 fenotipos) se concentró precisamente dentro de un intervalo de 6 a 8 horas.