Menos hemoglobina, mejor salud: el rango bajo normal se asocia a mejor glucosa, forma física y menos grasa en el hígado

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MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores finlandeses han descubierto que los niveles de hemoglobina que se encuentran dentro del rango normal, pero en el extremo inferior, pueden ser beneficiosos para la salud, en particular para el metabolismo de la glucosa y la salud cardiovascular.

La hemoglobina es una proteína vital presente en los glóbulos rojos y su función principal es transportar oxígeno desde los pulmones a los distintos tejidos del cuerpo. Según los valores de referencia, los niveles normales de hemoglobina son de 12 a 16 g/l para las mujeres y de 13 a 17 g/l para los hombres.

“Por lo tanto, el rango normal es bastante amplio y estudios previos han sugerido que un nivel de hemoglobina dentro de los valores de referencia normales, pero en el extremo inferior del rango, puede ser beneficioso para la salud”, afirma Jooa Norha, investigador postdoctoral de la Universidad de Turku en Finlandia.

En el nuevo estudio, los investigadores midieron los niveles de hemoglobina de 64 adultos y realizaron una evaluación exhaustiva de su metabolismo y salud cardiovascular. “Descubrimos que los niveles más bajos de hemoglobina estaban particularmente asociados con un mejor metabolismo de la glucosa, pero también con la condición física, la salud cardiovascular y una menor cantidad de grasa en el hígado”, explica Norha.

Si bien el número de participantes fue limitado, los investigadores señalan que la fiabilidad del estudio, publicado en la revista 'Annals of Medicine', se ve incrementada por su diseño de seguimiento y las rigurosas pruebas de imagen y de laboratorio realizadas a los participantes.

“Medimos el metabolismo de la glucosa, es decir, la sensibilidad a la insulina, administrando insulina y azúcar directamente en el torrente sanguíneo de los participantes en un entorno de laboratorio. Esto nos permitió estudiar cómo reacciona el cuerpo a la insulina”, añade Norha.

MENOR TASA DE MORTALIDAD

Estudios previos han arrojado resultados similares, ya que en datos finlandeses se ha observado que los niveles más bajos de hemoglobina se asocian con una menor mortalidad general y una menor mortalidad cardiovascular.

“Los mecanismos que explican el impacto que hemos observado no están del todo claros. Se ha sugerido que los niveles bajos de hemoglobina, aunque todavía dentro del rango saludable, desencadenan mecanismos de protección celular relacionados con la privación de oxígeno, que promueven el metabolismo celular”, explica el investigador principal del estudio, Ilkka Heinonen.

Sin embargo, los investigadores no recomiendan medir la hemoglobina innecesariamente en personas asintomáticas y generalmente sanas. Los valores anormalmente bajos o altos deben consultarse con un médico.