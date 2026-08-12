Menor gasto cardíaco se asocia con mayor atrofia cerebral en portadores del gen de riesgo de Alzheimer

Archivo - Un menor gasto cardíaco se asocia a atrofia cerebral acelerada en portador del gen de riesgo de Alzheimer, según estudio - TRIOCEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) ha mostrado que un menor gasto cardíaco se asocia a atrofia cerebral acelerada en portadores del gen de riesgo de Alzheimer, por lo que predice una pérdida cerebral más rápida.

Esta investigación, publicada en la revista especializada 'Alzheimer's & Dementia', que es la publicación de la Asociación de esta enfermedad en Estados Unidos, ha consistido en un análisis longitudinal en el que han participado miembros del Centro de Memoria y Alzheimer de Vanderbilt (VMAC, por sus siglas en inglés). Los mismos han constatado que esta circunstancia se da entre quien tienen el alelo APOE-e4.

"Este estudio es uno de los primeros y más extensos en examinar el impacto de la disfunción cardíaca subclínica en la neurodegeneración a lo largo del tiempo, y uno de los primeros en evaluar cómo el estado del gen APOE-e4 modifica estas asociaciones", ha resumido su primera autora, la doctora Elizabeth Moore.

Así, los expertos han realizado seguimiento a 756 participantes durante un período de 11 años y han examinado si la disminución de la función cardíaca podría provocar resultados adversos en la salud cerebral incluso en ausencia de enfermedad cardiovascular. Para ello, se han utilizado datos del 'Proyecto de Memoria y Envejecimiento de Vanderbilt' (VMAP, por sus siglas en inglés), una cohorte longitudinal única diseñada para investigar la contribución vascular al envejecimiento cerebral.

ALELO APOE-E4

De esta manera, han descubierto que la disfunción cardíaca subclínica al inicio del estudio se asoció con mayores tasas de atrofia, tanto transversales como longitudinales, en individuos portadores del alelo APOE-e4. Entre estos últimos, un menor gasto cardíaco al inicio de la investigación se vinculó con volúmenes cerebrales más reducidos en todo el cerebro, así como específicamente en los lóbulos temporal y occipital.

"Al realizar seguimiento a lo largo del tiempo, un menor gasto cardíaco al inicio del estudio predijo una mayor atrofia del lóbulo temporal, un área implicada en la enfermedad de Alzheimer, entre los portadores de APOE-e4", han concretado los investigadores, mientras que Moore ha manifestado que estos hallazgos "sugieren que incluso reducciones sutiles en la función cardíaca pueden tener implicaciones importantes para la salud cerebral, particularmente en personas con mayor riesgo genético de padecer la enfermedad de Alzheimer".

Por ello, ha sostenido que los resultados obtenidos subrayan que "un enfoque de Medicina de precisión que tenga en cuenta la información genética es una dirección importante para adaptar específicamente los esfuerzos de prevención y detección de la enfermedad de Alzheimer".