Memoria y edad: ¿Por qué olvidamos detalles específicos al envejecer?

Archivo - Una investigación muestra cómo cambian los recuerdos con la edad y el motivo de que detalles específicos se desvanezcan - JACOB WACKERHAUSEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la británica Universidad de East Anglia (UEA) ha mostrado cómo cambian los recuerdos con el paso de los años y el motivo de que algunos detalles específicos puedan desvanecerse con el tiempo.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Psychology and Aging', ha expuesto, de esta manera, cómo las rememoraciones se vuelven más borrosas con la edad y qué las reemplaza. "Esto apunta a un cambio en la forma en que recordamos las cosas a medida que envejecemos, donde los recuerdos vívidos y específicos de momentos gradualmente dan paso a un conocimiento más amplio y generalizado", han indicado sus autores.

"En lugar de presentar el deterioro de la memoria como una simple pérdida, el estudio ofrece una imagen matizada de la cognición envejecida y arroja luz sobre cómo evoluciona la memoria a lo largo de la vida", han resumido, para añadir que el objetivo es que estos hallazgos puedan "ayudar a guiar nuevos enfoques para apoyar un envejecimiento cognitivo saludable".

En este sentido, el investigador principal de este estudio y miembro de la Escuela de Psicología de la UEA, el profesor Louis Renoult, ha explicado que a medida que se envejece, los recuerdos "tienden a volverse menos detallados y más generales, centrándose en la historia general en lugar de momentos específicos".

"Este cambio está vinculado a cambios en la forma en que el cerebro recuerda la información, lo que significa que las personas mayores a menudo recuerdan el panorama general, pero con menos detalles vívidos", ha continuado, para agregar que la meta ha sido "comprender mejor cómo los adultos jóvenes y mayores recuperan recuerdos autobiográficos".

Al respecto, ha manifestado que "este tipo de recuerdos pueden abarcar desde eventos específicos y únicos, como una fiesta de cumpleaños, hasta experiencias más generales o repetidas, como ir al trabajo". "Nos centramos en la flexibilidad de las personas al pedirles que cambien entre estos tipos de recuerdos, y qué sucede cuando esa flexibilidad se pone a prueba", ha destacado.

EJERCICIOS DE MEMORIA

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores ha contado con la participación de 37 estudiantes y otros tantos adultos mayores, pidiéndoseles a todos ellos que hicieran memoria en relación con dos tipos de recuerdos en respuesta a palabras clave como 'mercado'. "Queríamos obtener tanto recuerdos específicos como recuerdos categóricos, que son las experiencias generales o repetidas", ha expuesto Renoult.

"Descubrimos que en todos los grupos de edad, el rendimiento de la memoria disminuyó cuando los participantes tuvieron que cambiar entre tipos de memoria", ha explicado, aunque ha apuntado que los adultos mayores se vieron particularmente afectados en un área, ya que "fueron menos precisos al recordar recuerdos repetitivos más cotidianos, como ir al trabajo en condiciones de cambio".

"Curiosamente, su capacidad para recordar recuerdos específicos, como una fiesta de cumpleaños, se vio menos afectada por el desafío de cambiar de tarea", ha insistido, señalando que ello "sugiere que ciertos tipos de recuperación de la memoria pueden ser más vulnerables a los efectos del envejecimiento al realizar múltiples tareas o adaptarse a demandas cambiantes".

Además, ha destacado que "al recordar eventos específicos, las narrativas de los adultos mayores contenían menos detalles, como imágenes, sonidos y emociones ligadas a un momento". "Sin embargo, recordaban más detalles semánticos, que abarcaban conocimientos generales o interpretaciones sobre el evento", y "se observó un patrón similar cuando se pidió a los participantes que recordaran recuerdos categóricos", ha declarado.

Con todo, Renoult ha sostenido que esta situación en los adultos mayores "puede reflejar cambios en los sistemas cerebrales subyacentes involucrados en la memoria, particularmente aquellos responsables de recuperar información contextual detallada y gestionar tareas cognitivas complejas".