La melatonina es mucho más que la hormona del sueño: podría proteger el cerebro y el corazón

Archivo - Mujer durmiendo. - POVOZNIUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EDIZIONES) -

Durante años, la melatonina ha sido conocida como la 'hormona del sueño', asociada casi exclusivamente al descanso nocturno y al jet lag. Sin embargo, la investigación científica está revelando una realidad mucho más compleja: esta molécula, presente desde el origen de los animales, desempeña funciones clave en la protección celular, en la regulación de la inflamación, y en el equilibrio energético del organismo.

Así, más allá de su papel en el reloj biológico, la melatonina actúa en el 'corazón' de nuestras células -las mitocondrias- con efectos antioxidantes, y con potenciales implicaciones en enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Un campo prometedor que abre nuevas vías terapéuticas, aunque todavía con importantes interrogantes por resolver.

"La melatonina es algo más que la hormona del sueño. Es una molécula que deriva del triptófano, un aminoácido que aparece desde el origen de los animales, y actúa como un protector celular, que ayuda a las células a coordinar mejor sus funciones. Se ha visto que cuando aumentaban sus concentraciones la melatonina también ejerce efectos antioxidantes y antiinflamatorios muy potentes", explica durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus uno de los mayores investigadores en melatonina y catedrático emérito de Fisiología, el doctor Darío Acuña.

PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y ANTIINFLAMATORIAS

Señala que en el ser humano se produce en dos lugares. Primero, en la glándula pineal, por la noche, con la propiedad de regular los ritmos circadianos; pero también se 'fabrica' a nivel extrapineal. Dice que en este caso, ésta no sigue un ritmo circadiano, como sí la otra, y sobre todo se encuentra en concentraciones más elevadas, "hasta mil veces más que la melatonina pineal", y es cuando la melatonina ejerce esas propiedades potentes antioxidantes y antiinflamatorias que hemos citado.

¿Cómo lo logra? Explica el doctor Acuña que la melatonina extrapineal se sintetiza en las mitocondrias, las 'centrales energéticas' de las células, responsables de producir el adenosin trifosfato (ATP), que es la energía con la que funcionan. "La usa la célula para todas sus funciones. Es fundamental. Sino la célula se muere. Y a mayor cantidad de ATP, mayor capacidad para realizar sus funciones, incluida su capacidad de reparación cuando se daña la célula", detalla.

Subraya a su vez este especialista, que acaba de publicar 'La melatonina te ilumina' (Vergara, Penguin Random House), que cuando hay un trastorno del sueño, si se debe a una alteración de la melatonina, ésta se puede administrar para corregir el sueño porque es la responsable del inicio del sueño en el organismo.

"Pero si queremos usarla por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y de estimulación mitocondrial necesitamos dosis más altas. Si tomamos más melatonina en este sentido, ¿nos hará dormir más o dormirnos durante el día? No dormiremos más porque no es un hipnótico como tal la melatonina, no es una benzodiacepina, sino que la melatonina regula el sueño y por mucha más que tomemos ésta no producirá más sueño, sino el resto de acciones que hemos mencionado cuando hay detrás una patología determinada que queremos tratar", resalta este experto.

CÓMO SE PRODUCE LA MELATONINA

Detalla aquí que la melatonina por el día no se produce porque tenemos luz, y ésta es recibida por la retina, que manda información a las neuronas en el hipotálamo, el 'reloj biológico', informándole de que no es el momento de esta producción, y bloqueando la misma. "Al atardecer, cuando la luz blanca se vuelve anaranjada conforme el sol se va poniendo es cuando se empieza a producir melatonina, y 4-5 horas después hay ya suficiente melatonina para inducir el descanso", agrega el doctor Acuña.

En el jet lag comenta este experto que sucede un desfase entre nuestra hora interna y externa, por esa diferencia horaria, de manera que llega a bloquearse la producción de melatonina ante más horas de luz: "Si ahora viajamos hacia Estados Unidos resulta que allí tenemos, dependiendo de la zona, entre 6-8 horas de diferencia, entonces la hora de allí es 8 horas antes de la de aquí, de forma que en lugar de estar en oscuridad estamos con luz, y se bloquea la producción de melatonina y por eso dormimos mal", aprecia.

Por eso aconseja que para dormir mejor en esas situaciones podemos tomar melatonina unos 3-4 días antes y después del viaje también 3-4 días; y siempre una hora antes de acostarnos para provocar un pico nocturno artificial con el que intentar mantener la función de ese control de los ritmos, incluyendo el del sueño.

LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y CARDIOVASCULARES

Pero también, otro 'poder' desconocido por muchos de la melatonina es su efecto sobre las enfermedades neurodegenerativas y las vasculares; aunque hay falta investigación sólida al respecto. Señala que en el caso de las primeras, en patologías como el Alzheimer o el parkinson, se ha demstrado en modelos animales que tras la neurodegeneración neuronal la administración de melatonina recupera ese daño neuronal, y aumenta la neurogénesis.

"Cuando se usa en pacientes que ya llevan muchos años de evolución, donde ya hay mucha destrucción neuronal, los efectos de la melatonina son menos significativos. No obstante, desde el punto de vista clínico, para usarla de rutina en la clínica humana, se necesita todavía un ensayo clínico donde demostrar cuáles son las dosis ideales en este sentido, que aún se desconocen", agrega este investigador en melatonina.

Y exactamente igual sucedería en los problemas cardiovasculares, donde indica que se ha demostrado que acelera la recuperación del paciente en el caso de que hubiera un infarto, y donde la melatonina favorece la regeneración del tejido infartado; igual que sucedería en el caso del ictus con las zonas dañadas.

"La melatonina puede actuar frente a diferentes patologías porque actúa en tres dianas fundamentales: cuando hay daño mitocondrial; en casos de estrés oxidativo; y ante casos de inflamación o de neuroinflamación si hablamos de enfermedades neurodegenerativas. La melatonina disminuye el daño al reducir el estrés oxidativo; controla el ataque del sistema inmunitario para destruir las neuronas; y estimula la regeneración celular porque estimula la función mitocondrial y la función de la ATP; pero con todo ello aún son necesarios ensayos clínicos", concluye el doctor Acuña.