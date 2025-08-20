Melanoma uveal: ¿qué es y cómo prevenirlo?

Archivo - Imagen de recurso de un ojo. - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha advertido sobre los riesgos del melanoma uveal, un cáncer ocular que puede tener una evolución agresiva, con alto riesgo de metástasis hepáticas, si no se detecta y trata a tiempo.

Por ello, la SAOM ha reivindicado la importancia de la detección precoz del melanoma uveal, así como la protección ocular y la coordinación multidisciplinar, elementos que asegura que son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes.

El melanoma uveal es el cáncer más habitual dentro del ojo en personas adultas. Se origina en los melanocitos de la úvea (una estructura que incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides) y puede llegar a ser potencialmente letal.

En Andalucía, la incidencia estimada es de 6 a 7 casos por millón de habitantes cada año, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas. Sin embargo, el envejecimiento progresivo de la población podría influir en un ligero aumento de casos en el futuro, avisan los expertos.

Actualmente no existe una estrategia preventiva específica para este tumor, pero sí se pueden tomar algunas precauciones. La SAOM insiste en la necesidad de usar gafas de sol homologadas con filtros UVA/UVB; realizar revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente en mayores de 50 años, y consultar ante la aparición de manchas, cambios en la coloración del ojo o alteraciones visuales, aunque no haya dolor ni síntomas evidentes.

"El melanoma uveal puede ser completamente asintomático en sus fases iniciales. Solo con revisiones regulares y conciencia social podremos diagnosticarlo en etapas precoces y aumentar las opciones de tratamiento", ha explicado el doctor Miguel Berciano, del Hospital Regional Universitario de Málaga y coordinador del Grupo de Trabajo de Cáncer de Piel y Melanoma de la SAOM.

Según la sociedad, el abordaje del melanoma uveal exige una estrecha colaboración entre especialidades, tal y como se evidenció en la reunión multidisciplinar celebrada recientemente, en la que participaron profesionales de oncología médica, oftalmología, anatomía patológica, radiofísica y ciencia básica.

"Desde SAOM queremos no solo contribuir a la generación de conocimiento y protocolos comunes, sino también animar a los comités de tumores de cada hospital andaluz a integrar a los especialistas implicados en esta patología", ha finalizado Berciano.