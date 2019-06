Mejoran el método de 'reprogramación celular' desarrollado por el Premio Nobel Shinya Yamanaka

Publicado 14/06/2019 14:44:32 CET

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de Turquía y Reino Unido han logrado mejorar el método de 'reprogramación celular' desarrollado por el Premio Nobel de Medicina y Fisiología Shinya Yamanaka, reduciendo así el tiempo y las posibilidades de éxito de producción de células.

El método de Yamanaka obtiene células pluripotentes, similares a las que existen en las primeras etapas del embrión. Dado que dichas células se obtienen al transformar las células existentes del cuerpo (como las células de la piel), se las denomina células madre pluripotentes inducidas, o iPS en resumen.

Si bien es transformativo y muy importante, el método de reprogramación de Yamanaka necesitaba mejoras en dos aspectos. En primer lugar, la transformación de las células lleva mucho tiempo, alrededor de 3-4 semanas, y la tasa de reprogramación exitosa era alrededor de uno en 100.000.

Ahora, gracias al trabajo conjunto de los investigadores, y que ha sido publciado en la revista 'Nature Chemical Biology', este periodo de espera se ha reducido y la tasa de éxito ha aumentado. Y es que, han observado que dos productos químicos produjeron los resultados deseados al convertir las células de la piel en células madre.

Esto significaba que dos de los cuatro factores de Yamanaka ya no eran necesarios y que, por tanto, se reducía el período de espera a aproximadamente una semana y la tasa de éxito aumentaba hasta 10 veces.

La siguiente fase de la investigación incluirá la eliminación de los otros dos factores de Yamanaka también. De esta manera, será mucho más fácil aplicar el método en entornos clínicos, puesto que como los virus ya no serán necesarios, no habrá peligro de manipularlos con el gen equivocado o de suprimir involuntariamente los efectos de un gen en particular.