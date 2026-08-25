La mejora de la calidad del aire acelera el crecimiento pulmonar de los niños

Archivo - Imagen de recurso de contaminación. - TRAVEL WILD/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado con más de 3.400 niños, liderado por la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), ha descubierto que las mejoras en la calidad del aire tras la introducción de la zona de ultrabajas emisiones (ULEZ, por sus siglas en inglés) de Londres están fuertemente asociadas con una aceleración del crecimiento pulmonar de los niños.

Los resultados sugieren que las mejoras en la calidad del aire contribuyeron a restaurar el crecimiento pulmonar previamente afectado por la exposición a la contaminación atmosférica.

El estudio, publicado en 'The Lancet Public Health', fue dirigido por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres en colaboración con el Imperial College de Londres y las Universidades de Bedfordshire, Oxford, Cambridge, Edimburgo y el Sur de California, y financiado por el El Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención de Inglaterra.

La investigación se propuso determinar si las mejoras en la calidad del aire tras la introducción de la ULEZ, la zona de aire limpio más grande y ambiciosa del mundo, podrían mejorar el desarrollo pulmonar deficiente de los niños que viven en Londres.

En colaboración estrecha con escuelas y padres antes de la implementación de la ULEZ, los investigadores reclutaron a más de 3.400 niños de entre 6 y 9 años de 84 escuelas primarias en Londres y Luton. Luton actuó como sitio de comparación (control) con una mezcla similar de contaminantes del tráfico, pero sin zona de aire limpio.

LOS PULMONES DE LOS NIÑOS CRECIERON

El tamaño y la salud pulmonar de los niños se midieron y monitorearon en visitas escolares anuales desde 2018 hasta 2022 para evaluar el impacto de los cambios en la calidad del aire en su desarrollo pulmonar, tras la introducción de la ULEZ en Londres.

Las mediciones iniciales de la capacidad pulmonar tomadas antes de la introducción de la ULEZ mostraron que los niños en Londres tenían pulmones significativamente más pequeños en comparación con los niños que viven en Luton, un hallazgo consistente con el trabajo previo del equipo.

Tras analizar los datos recopilados durante cinco años, el equipo descubrió que, después de la implementación de la ULEZ, el tamaño y la salud pulmonar de los niños londinenses mejoraron y se aceleraron hasta alcanzar niveles comparables a los de los niños de Luton. Lo más importante es que demostraron que estas trayectorias de crecimiento pulmonar mejoradas estaban estrechamente relacionadas con las mejoras en la calidad del aire tras la implementación de la ULEZ.

El equipo evaluó la salud y el desarrollo pulmonar de los niños mediante la medición precisa de su volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1), una medida de la cantidad de aire que se puede exhalar con fuerza de los pulmones en un segundo después de una inhalación máxima, en relación con la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2), el contaminante que mejor refleja la contaminación por gases de escape.

Posteriormente, demostraron que, a medida que disminuía la exposición al NO2, el VEF1 de los niños de Londres aumentaba 10 ml por año más que el de los niños de Luton. Al cabo de cinco años, el VEF1 era el mismo en ambos grupos, lo que indica que el desarrollo pulmonar de los niños londinenses se había acelerado durante esos cinco años hasta alcanzar el del grupo de control de Luton.

A lo largo del estudio, el equipo observó que la proporción de niños con función pulmonar clínicamente deteriorada disminuyó del 14 al 9 por ciento en Londres, en comparación con una disminución del 9 al 7 por ciento en Luton.

LA SALUD PULMONAR DE LOS NIÑOS PUEDE CORREGIRSE

La falta de desarrollo pulmonar completo al inicio de la edad adulta aumenta el riesgo de que los niños padezcan enfermedades respiratorias como asma y EPOC, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y muerte prematura en la edad adulta. Estos hallazgos, que demuestran que las deficiencias en el desarrollo y la salud pulmonar infantil pueden corregirse, tienen importantes implicaciones para la mejora de la salud infantil a largo plazo.

Según los autores, se han implementado zonas de aire limpio en el Reino Unido, Europa y a nivel mundial. "Esta es la primera evidencia de que pueden beneficiar el desarrollo infantil y respalda su importancia como política de salud pública. Debería considerarse la implementación de zonas de aire limpio más ambiciosas a mayor escala para proteger y promover la salud infantil a lo largo de la vida", añaden.

"La contaminación del tráfico en las ciudades perjudica la salud y el desarrollo de los niños. Presentamos la evidencia más sólida hasta la fecha sobre cómo prevenir estos daños. La creación de zonas de aire limpio debería considerarse una prioridad para las ciudades de todo el mundo con contaminación atmosférica relacionada con el tráfico", ha apuntado el profesor Chris Griffiths, catedrático de Atención Primaria en la Universidad de Oxford y en la Universidad Queen Mary de Londres, y coautor principal.

"La contaminación atmosférica es un problema global. Si queremos mejorar la vida de los niños que viven en entornos urbanos con mucho tráfico, necesitamos medidas audaces y ambiciosas. Nuestros datos demuestran que las zonas de aire limpio pueden ser una intervención eficaz de salud pública para prevenir daños en los pulmones en desarrollo", ha resaltado Ian Mudway, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres y coautor principal.