¿El mejor amigo?: Los perros podrían ayudar a los adolescentes a gestionar el estrés social

Archivo - Imagen de recurso de niños acariciando un perro. - FUNDACIÓN ROYAL CANIN - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad de Tufts (EEUU) han descubierto que determinadas características del vínculo entre los adolescentes y sus perros se asocian con formas más saludables de afrontar el estrés relacionado con sus iguales.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Adolescence', analizó las respuestas de una encuesta realizada a 514 adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años, así como a un padre o madre de cada adolescente encuestado.

Los investigadores examinaron si aspectos específicos de la relación entre adolescentes y perros -como el afecto, la compañía, el cuidado del perro, el apoyo emocional, los conflictos y la percepción del perro como un sustituto de las personas- estaban relacionados con diferentes estilos de afrontamiento.

Los hallazgos sugieren que los matices de la relación particular de un adolescente con su perro pueden influir en cómo la mascota contribuye a un desarrollo saludable, a veces de maneras inesperadas. Por ejemplo, los investigadores esperaban que sentir apoyo emocional por parte de un perro se vinculara con mayor frecuencia a estrategias de afrontamiento más saludables y con menor frecuencia a estrategias desadaptativas.

Sin embargo, los resultados indicaron lo contrario: los sentimientos de apoyo emocional se asociaron con menor frecuencia al pensamiento positivo y con mayor frecuencia a la persistencia de pensamientos negativos.

Los investigadores llevaron a cabo el estudio para evaluar cómo los perros pueden ayudar a los adolescentes a afrontar de forma positiva el estrés social durante una etapa de la vida que puede sentirse un poco como una montaña rusa emocional.

"Durante la adolescencia, los jóvenes desarrollan su sentido de identidad. Los adolescentes experimentan una transición natural, donde sus compañeros reemplazan a sus padres como sus principales relaciones. Es natural que haya cierta inestabilidad emocional durante esta transición, lo que puede generar mucha ansiedad en algunos jóvenes", ha apuntado Megan Mueller , doctora, autora principal del estudio y profesora asociada del Departamento de Patobiología Comparada de la Escuela Cummings.

"En muchos sentidos, los perros sirven de puente entre la familia y los compañeros. Obviamente no son tus padres, pero forman parte de la unidad familiar y pueden ser una fuente de consuelo y familiaridad. Teníamos curiosidad por saber si las relaciones con los animales de compañía, y con los perros en particular, podrían ser una forma de afrontar eficazmente las dificultades mediante el apoyo social y la regulación emocional", ha añadido Mueller.

Para el estudio, los investigadores seleccionaron adolescentes con altos niveles de ansiedad social. Tanto los adolescentes como sus padres respondieron cuestionarios que recababan datos sobre la relación del adolescente con su perro y cómo este afrontaba el estrés provocado por sus compañeros. Los científicos utilizaron modelos estadísticos para identificar vínculos entre aspectos específicos de la relación perro-humano y diversas estrategias de afrontamiento reportadas por los adolescentes y sus padres.

"Queríamos comprobar si ciertas cualidades de la relación con el perro estaban asociadas con estrategias de afrontamiento productivas o menos efectivas", ha señalado Nicole Mason , autora principal del estudio y estudiante de doctorado en la Escuela Cummings.

AFRONTARON EL ESTRÉS DE UNA FORMA MÁS SALUDABLE

El estudio reveló que tanto la compañía como el cuidado del perro estaban relacionados con una forma más saludable en que los adolescentes afrontaban el estrés de sus compañeros, por ejemplo, mediante la resolución de problemas, el pensamiento positivo, la regulación emocional y la expresión de las emociones.

La fricción -como la frustración que produce el hábito de un perro de morder los zapatos- se relacionó con estrategias de afrontamiento menos saludables para el estrés entre compañeros, como la evitación, la negación, la rumiación y el adormecimiento emocional.

Considerar a los perros como sustitutos de las personas -por ejemplo, afirmar que la mascota es un amigo más importante que cualquier compañero- también se relacionó con estrategias de afrontamiento menos saludables. "Una posible explicación es que el hecho de que un perro se convierta en la principal fuente de apoyo social de un adolescente puede reflejar una falta de otras conexiones sociales", ha afirmado Mueller.

"Los estudios futuros nos ayudarán a comprender mejor esa relación y otras dinámicas potenciales que entran en juego. Actualmente estamos haciendo un seguimiento a adolescentes y sus perros a lo largo del tiempo para comprender mejor cómo se desarrollan estas relaciones y si factores como la personalidad, el comportamiento y la compatibilidad del perro con el adolescente influyen en su capacidad para afrontar las dificultades y su bienestar", ha finalizado Mueller.