La médula ósea del cráneo podría tener un papel en el dolor persistente

Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La médula ósea del cráneo, un centro de señalización y desregulación neuroinmune recientemente identificado, también puede estar asociada con el dolor crónico, según un nuevo estudio de imágenes realizado por el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos).

Tal y como se publica en 'Science Translational Medicine', aclarar la participación del nicho de la médula ósea del cráneo en el dolor persistente podría algún día señalar nuevas terapias dirigidas a esta región, incluyendo ultrasonido o fotoestimulación, señalan los autores.

LA MÉDULA ÓSEA DEL CRÁNEO SE ASOCIA CON EL DOLOR CRÓNICO

Utilizando imágenes PET y MRI integradas, los investigadores encontraron niveles elevados de proteína TSPO, un marcador de densidad de células inmunitarias y posible desregulación inmunitaria, en la médula ósea del cráneo de 125 personas con dolor lumbar crónico u osteoartritis de rodilla, en comparación con los niveles en personas sin dolor crónico.

Las señales PET de TSPO se asociaron tanto con el dolor como con síntomas comórbidos como ansiedad y depresión, y la elevación de TSPO fue mayor en personas con osteoartritis en comparación con aquellas con dolor de espalda. Los investigadores observaron que las señales PET se asociaron con diferentes síntomas en diferentes áreas del cráneo.

También se identificó una mayor proporción de células TSPO-positivas en muestras de médula ósea de un donante con antecedentes de neuropatía periférica diabética grave y dolores de cabeza, en comparación con un donante de la misma edad sin antecedentes de dolor.