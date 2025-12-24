Ni meditar ni yoga: Este videojuego clásico despierta el 'asombro infantil' que acaba con el estrés y te hace más feliz

Archivo - Jóvenes jugando a videojuegos. - G2A. - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha revelado que videojuegos populares, como Super Mario Bros. y Yoshi, pueden ofrecer importantes beneficios emocionales a los jóvenes adultos al evocar el asombro infantil, lo que aumenta la felicidad y ayuda a protegerles del agotamiento.

La investigación, dirigida por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) la Universidad Kyushu Sangyo (Japón), ha demostrado que estos juegos, amenos y familiares, pueden despertar una sensación de asombro infantil que aumenta la felicidad general, lo que a su vez reduce el riesgo de agotamiento.

El equipo de investigación realizó entrevistas exhaustivas a estudiantes universitarios y una encuesta para comprender cómo y por qué estos juegos tienen tanto éxito. Los estudiantes describieron los juegos de Super Mario Bros. y Yoshi como inspiradores y evocadores de experiencias infantiles despreocupadas.

Muchos afirmaron que los juegos ofrecían un respiro refrescante de la presión académica, las constantes exigencias digitales y la cultura de estar siempre conectados que afecta a los jóvenes adultos de hoy.

Quienes sintieron mayor asombro infantil al jugar también reportaron una mayor felicidad general. A su vez, los jugadores más felices mostraron un riesgo significativamente menor de agotamiento. Además, el análisis reveló que la felicidad explicaba plenamente, en lugar de simplemente contribuir a, la relación entre el asombro y la reducción del agotamiento. En esencia, la alegría que generan estos juegos inicia una reacción en cadena que ayuda a promover el bienestar emocional.

JUEGO Y BIENESTAR MENTAL

El estudio, publicado en la revista 'JMIR Serious Games', es uno de los primeros en identificar la capacidad de asombro infantil como una vía psicológica que vincula el juego cotidiano con el bienestar mental.

Esta investigación sugiere que los juegos familiares y con un diseño creativo pueden servir como microentornos digitales accesibles y sin presión, ofreciendo momentos de recuperación emocional. Los juegos de Super Mario Bros. y Yoshi podrían ser una puerta de entrada fácil para los estudiantes universitarios que buscan momentos de auténtica renovación.

Este estudio sugiere que la manera de combatir el agotamiento en adultos jóvenes podría residir no solo en el bienestar tradicional, sino también en recuperar la alegría. Juegos como Super Mario Bros. y Yoshi podrían ofrecer un potente antídoto contra el cinismo y la fatiga característicos del agotamiento, afirma el autor Andreas B. Eisingerich.

Los juegos que evocan el asombro infantil pueden albergar un potencial inexplorado como herramientas para el bienestar mental. Para los jóvenes adultos que lidian con un alto nivel de estrés y un tiempo de inactividad limitado, el juego cotidiano puede fomentar discretamente la resiliencia de maneras que antes se pasaban por alto.