Médicos rehabilitadores recomiendan arrancar el año con "propósitos realistas" sobre ejercicio físico

Archivo - Mujer haciendo deporte. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LIGHTFIELDSTUDIOS

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) han recomendado arrancar el año con propósitos "realistas" sobre ejercicio físico, en lugar de ponerse metas "excesivamente ambiciosas" que tengan que ver con un gran volumen de entrenamiento.

"Comenzar 2026 con un cambio de mirada sobre la salud y el ejercicio físico: abandonar los propósitos de nuevo año irreales y las metas excesivamente ambiciosas que suelen acompañar al mes de enero y empezar por una estrategia más realista, eficaz y sostenida basada en micro-movimientos diarios", han señalado desde la organización en un comunicado.

Tras ello, han incidido en la importancia de abandonar propósitos "irreales" como "hacer mucho ejercicio físico", en favor de metas más realistas que tengan que ver con micromovimientos diarios, un planteamiento "especialmente necesario" en España, donde alrededor del 80 por ciento de la población no cumple las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, han advertido de que el sedentarismo, impulsado por largas jornadas frente a pantallas o periodos prolongados en el sofá, está "directamente relacionado" con el incremento de enfermedades crónicas y el desarrollo de limitaciones que pueden desembocar en discapacidad.

Es por ello por lo que desde la SERMEF se pretende impulsar una estrategia "sencilla y accesible" que consisten "moverse más", integrando acciones cotidianas que eleven el nivel de actividad física de forma paulatina pero constante.

"Estos micro-movimientos diarios o pequeños gestos pueden ser: levantarse con regularidad cuando se trabaja frente a una pantalla, caminar en trayectos cortos, subir escaleras siempre que sea posible o añadir un poco más de ritmo a las tareas domésticas. Constituyen el mecanismo más realista para que la población adopte hábitos activos y sostenibles", han añadido.

Aunque se traten de cambios "modestos", cuando se repiten con frecuencia pueden ayudar a aumentar la movilidad, a reforzar la musculatura, a mejorar la salud cardiovascular y a favorecer la autonomía funcional.

"Queremos invitar a la ciudadanía a iniciar 2026 con una micro-revolución diaria que permita combatir el sedentarismo, mejorar la salud, preservar la independencia y evitar limitaciones futuras. La clave no está en los grandes propósitos, sino en los pequeños gestos constantes que construyen salud y bienestar", han insistido.

Para lograrlo, los médicos rehabilitadores han destacado que "tres días son una motivación, tres semanas son un hábito y a los tres meses se obtienen resultados", una progresión que muestra cómo el "verdadero cambio" depende más de la regularidad que de la intensidad.

Los expertos también han querido diferenciar entre actividad física y ejercicio físico, y es que el primer concepto incluye cualquier movimiento que suponga un gasto de energía, como caminar, subir escaleras, o realizar tareas del hogar, mientras que el segundo tiene que ver con una actividad planificada y estructurada con un propósito concreto como mejorar la resistencia o fortalecer los músculos.