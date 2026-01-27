Los médicos descubren que tu aliento dice más sobre tu salud de lo que jamás imaginaste

Archivo - Aliento - ANDREYPOPOV/ ISTOCK - Archivo

Respiras cada segundo del día sin pensar en ello. Inhalas, exhalas. Pero ¿y si tu aliento fuera mucho más que solo aire? ¿Y si contuviera información valiosa sobre tu estado de salud que los médicos nunca habían sabido cómo leer? Investigadores de universidades estadounidenses acaban de hacer un descubrimiento que podría cambiar completamente la forma en que se diagnostican las enfermedades.

¿Y SI TU ALIENTO CONTUVIERA INFORMACIÓN VALIOSA?

Las bacterias intestinales asociadas con enfermedades pueden detectarse a través del aliento exhalado, según señalan investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis y del Hospital Infantil de Filadelfia, ambos en Estados Unidos.

En un nuevo trabajo, los investigadores descubrieron que las sustancias químicas liberadas por los microbios intestinales y captadas del aliento de niños y ratones pueden revelar la composición de las bacterias que viven en los intestinos. También demostraron que las muestras de aliento de niños con asma podrían predecir la presencia de la bacteria relacionada con la afección.

Los hallazgos aparecen en 'Cell Metabolism' y podrían allanar el camino para una prueba rápida y no invasiva para el seguimiento y diagnostico de problemas de salud intestinal simplemente respirando en un dispositivo.

El intestino humano alberga billones de microbios beneficiosos que desempeñan un papel crucial en la salud. Las alteraciones en esta delicada comunidad de bacterias y virus, llamada microbioma intestinal, se han relacionado con la obesidad, el asma y el cáncer, entre otras enfermedades. Sin embargo, faltan herramientas de diagnóstico rápido para identificar problemas en el microbioma que puedan abordarse para tratar estas afecciones.

“La evaluación rápida de la salud del microbioma intestinal podría mejorar significativamente la atención clínica, especialmente en niños pequeños”, indica el doctor Andrew L. Kau, profesor asociado del Departamento de Medicina John T. Milliken de WashU Medicine y autor principal del estudio.

¿CÓMO TU ALIENTO PUEDE REVELAR LOS SECRETOS DE TU INTESTINO?

La detección temprana podría conducir a intervenciones inmediatas para afecciones como alergias e infecciones bacterianas graves en bebés prematuros. Este estudio sienta las bases para el desarrollo de estas herramientas diagnósticas cruciales.

Durante la digestión de alimentos que el cuerpo no puede digerir, los microbios liberan compuestos, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COV), que se excretan a través del aliento. Los investigadores se preguntaron si los tipos de compuestos presentes en el aliento pueden ayudar a identificar la composición bacteriana del microbioma intestinal. De esta forma, llevaron a cabo un estudio clínico en WashU Medicine con niños de seis a 12 años.

Analizaron el aliento y las heces de 27 niños sanos en busca de compuestos derivados de microbios y microbios intestinales, respectivamente, para determinar qué microbios estaban relacionados con qué compuestos del aliento.

El equipo descubrió que los compuestos presentes en el aliento de los niños coincidían con los compuestos que se sabe que producen los mismos microbios presentes en sus heces, lo que confirma que el aliento es un buen indicador de la comunidad microbiana intestinal. Obtuvieron resultados similares en ratones trasplantando bacterias a animales sin microbios intestinales propios y descubrieron, una vez más, que las bacterias intestinales pueden identificarse a partir de los compuestos del aliento.

Los investigadores también compararon muestras de aliento y heces de niños sanos con muestras de niños con asma. El asma pediátrica se asocia con una mayor abundancia intestinal de la bacteria Eubacterium siraeum. Mediante el análisis del aliento, pudieron predecir la abundancia de E. siraeum en niños con asma.

Esta información sobre la abundancia de E. siraeum sería valiosa para detectar signos tempranos de cambios en el microbioma que podrían exacerbar los síntomas del asma. De igual manera, la evaluación rutinaria de la salud del microbioma mediante pruebas de aliento en bebés prematuros, por ejemplo, podría detectar alteraciones en el microbioma en desarrollo que presagian una infección.

Los resultados del nuevo estudio podrían contribuir al desarrollo de una prueba de aliento no invasiva para el microbioma. Investigadores de WashU Medicine ya han desarrollado pruebas de aliento para detectar microbios, incluyendo una que detecta el virus de la COVID-19 en menos de un minuto.

“Una de las principales barreras para integrar nuestro conocimiento del microbioma en la atención clínica es el tiempo que lleva analizar los datos sobre el microbioma concluyen los investigadores. El análisis del aliento ofrece una forma prometedora y no invasiva de analizar el microbioma intestinal y puede transformar la forma en que diagnosticamos enfermedades en medicina.