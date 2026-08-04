Médico de Urgencias advierte del riesgo de golpe de calor y deshidratación en la espera para ver el eclipse

Archivo - Mujer bebiendo agua con calor extremo. - KIEFERPIX/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Trabajo de Emergencias en Montaña de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Manuel Pons, ha advertido de que la combinación de altas temperaturas, largas esperas y desplazamientos para observar el eclipse aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor y deshidratación, en especial entre los colectivos más vulnerables.

Aunque el especialista ha aseverado que el "principal riesgo" durante este fenómeno es el ocular, por lo que ha instado a utilizar gafas homologadas ISO 12312-2 y evitar gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o CD, ha comentado que hay otros peligros relacionados con la espera durante horas al aire libre y los desplazamientos a puntos con mejores condiciones de observación.

Por ello, desde la sociedad médica se ha hecho un llamamiento a disfrutar del fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto con responsabilidad, al tiempo que se ha insistido en que la mayoría de urgencias asociadas a este acontecimiento son prevenibles.

Los médicos de Urgencias han recomendado planificar con antelación el lugar de observación, elegir un lugar seguro, alejado de zonas de difícil acceso, barrancos o áreas con riesgo de incendio y evitar desplazamientos de última hora. En caso de desplazarse al campo, han aconsejado que no se haga en solitario y se informe a personas cercanas de la ubicación y hora estimada de regreso.

Si se acude en coche, han pedido que no se detenga el vehículo en arcenes o lugares no habilitados para contemplar el eclipse, no se aparque en lugares que puedan obstaculizar el paso de los servicios de emergencia y se mantenga la atención en la conducción, evitando distracciones relacionadas con la observación del eclipse.

HIDRATACIÓN Y GORRA

Para prevenir urgencias relacionadas con el calor, los especialistas han recomendado mantener una correcta hidratación durante toda la jornada, y utilizar gorra o sombrero, ropa ligera y protector solar si se permanece varias horas al aire libre.

También han destacado la importancia de buscar zonas de sombra siempre que sea posible para pasar la espera y prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Ante síntomas compatibles con un golpe de calor, como mareo intenso, desorientación, pérdida de conocimiento o temperatura corporal elevada, han instado a solicitar asistencia sanitaria.