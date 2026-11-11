Médico insta a dejar de fumar para prevenir o detener el avance de la EPOC

Archivo - Imagen de recurso pulmones. - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico de Cinfa Julio Maset ha aseverado que la exposición al humo del tabaco es "la principal causa" de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo que ha subrayado que la "medida más importante" para prevenir o detener el avance de esta patología es dejar de fumar, tanto tabaco tradicional como cigarrillos electrónicos.

"Solamente evitando la exposición a las sustancias irritantes que el tabaco contiene, la persona con EPOC puede dar una oportunidad a sus pulmones, evitar medidas drásticas como recurrir a bombonas de oxígeno para respirar y, sobre todo, disfrutar de una buena calidad de vida", ha destacado.

El miércoles 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la EPOC, como se conoce a un grupo de enfermedades, entre las que destacan la bronquitis crónica y el enfisema, que generan dificultad

progresiva para respirar. Según datos del estudio 'Episcan II', el 12 por ciento de la población española mayor de 40 años sufre esta afección respiratoria, que aun así es una de las enfermedades respiratorias más infradiagnosticadas.

Maset ha advertido de que cada vez más personas jóvenes y mujeres se están viendo afectados y ha recordado que el tabaco no solo perjudica a quien fuma, sino también al que se expone a su humo de forma pasiva. En este punto, ha comentado que otras causas de la EPOC son la exposición prolongada a la contaminación atmosférica o a otras sustancias irritantes transmitidas por el aire, como el polvo o sustancias químicas.

Los síntomas más comunes incluyen sensación de falta de aliento que empeora con la actividad y el esfuerzo, tos con expectoración, pitos y ruidos al respirar, cansancio y apatía y una mayor tendencia a las infecciones respiratorias agudas. Según ha apuntado el experto, suelen ser leves al principio, lo que hace que la persona afectada no les dé la importancia necesaria, retrasando el diagnóstico.

"Sin tratamiento, la enfermedad progresa, los síntomas se agravan y aumentan los daños en bronquios y pulmones. A menudo, la EPOC se detecta solamente en fases ya avanzadas, lo que impide un manejo temprano de la dolencia que habría podido impedir su empeoramiento", ha alertado.

De hecho, el retraso en el diagnóstico puede favorecer la aparición de complicaciones como trastornos cardíacos, neumonías y otras infecciones respiratorias, desnutrición, trastornos del sueño y depresión. "Aunque la EPOC no tiene cura, esas otras patologías pueden evitarse con un diagnóstico precoz, que se obtiene con una prueba tan sencilla como una espirometría y que permite iniciar un tratamiento que alivie los síntomas y frene o ralentice su avance", ha señalado Maset.

El tratamiento farmacológico suele consistir en el uso de broncodilatadores, que mitigan la tos y la escasez de aire, ya que relajan las vías respiratorias contraídas, y de corticoides inhalados.

VACUNACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El médico ha señalado la importancia de que los pacientes de EPOC se vacunen para reducir el riesgo de infecciones respiratorias como la gripe, la neumonía o la Covid-19. Además, deben evitar un contacto prolongado con personas enfermas y usar mascarilla y gel desinfectante si se relacionan con grandes grupos.

Asimismo, ha apuntado que el frío puede provocar espasmos en los conductos bronquiales y aumentar las dificultades para respirar, por lo que se deben proteger boca y nariz cuando bajan las temperaturas.

Entre otros consejos, ha señalado que es recomendable fruncir los labios para respirar cuando se nota falta de aliento, sobre todo si se realiza alguna actividad que suponga mayor esfuerzo. También ha detallado un ejercicio que se puede realizar distintas veces en el día, consistente en respirar hondo por la nariz mientras se cuenta hasta dos y, después, expulsar el aire por la boca lentamente con los labios levemente fruncidos.

Otros hábitos cotidianos aconsejables consisten en la práctica diaria de ejercicio, una dieta equilibrada, evitando comidas copiosas, y una correcta hidratación. A la hora de dormir, ha indicado que elevar la parte superior del cuerpo, desde la cintura, puede ayudar a respirar mejor y aumentar el descanso.

Maset ha señalado que la EPOC, al limitar las actividades cotidianas, la vida familiar o social, puede repercutir en la salud mental. Por ello, ha instado a buscar apoyo en el entorno cercano y, si es necesario, acudir a un psicólogo o a un grupo de apoyo con otros pacientes.

"Déjate ayudar por profesionales, asegúrate de que sigues el tratamiento indicado correctamente, aprende a identificar de forma temprana las agudizaciones, acude a tus citas e incorpora los cambios recomendados", ha subrayado para finalizar apuntando que, en caso de que los síntomas empeoren, se debe consultar con rapidez a un médico.