Medicina de precisión en psiquiatría: investigadores españoles usan células de la nariz para personalizar tratamientos

Archivo - Muestreo de cultivo nasal. - GILAXIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EDIZIONES) -

La medicina de precisión ha transformado el tratamiento del cáncer al permitir identificar qué terapia es la más adecuada para cada paciente. Sin embargo, en Psiquiatría todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué dos personas con un mismo diagnóstico responden de forma completamente distinta a un medicamento?

Investigadores españoles trabajan ya en una prometedora vía para responder a esta pregunta utilizando unas células muy especiales que regeneramos durante toda la vida en nuestra nariz. A partir de una sencilla muestra obtenida mediante un pequeño cepillado nasal, los científicos son capaces de estudiar cómo responde cada paciente a determinados tratamientos, y avanzar hacia una Psiquiatría mucho más personalizada.

Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a Esther Berrocoso, que es catedrática del área de Farmacología de la Universidad de Cádiz, y que desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la Neurociencia y de la Neuropsicofarmacología como directora científica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), un centro acreditado por el ISCIII, y donde se desarrolla este proyecto de investigación que estamos avanzando.

Nos cuenta que en Psiquiatría todavía no ha llegado la medicina de precisión, como sí al cáncer donde, por ejemplo, investigan qué clase de cáncer tienes, qué subtipo, para después personalizar e individualizar los tratamientos, como hemos comentado al inicio del reportaje.

"En Psiquiatría, si hablamos de patologías como la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor, o la bipolaridad, esa caracterización biológica es muy incompleta, y estas enfermedades no se conocen en profundidad en cada persona. Una aproximación para intentar desde la Ciencia acercarnos a ello es usar muestras humanas y poder estudiarlas", cuenta Berrocoso.

POR QUÉ SE TOMAN MUESTRAS DE LA NARIZ

Estas muestras, en su caso, se toman del neuroepitelio olfativo. ¿Por qué? Nos cuenta que se trata de células que ofrecen un acceso directo a células de origen neuronal en pacientes vivos, y que además se van regenerando a lo largo de toda la vida; aparte de que son accesibles al encontrarse en la nariz, no así las del cerebro, donde tomar una muestra de estas características sería algo difícil. Pero también señala que se trata de células que contienen información de cada uno de nosotros, de nuestros aspectos genéticos y epigenéticos.

A partir de ellas se hacen dos aproximaciones tal y como nos detalla. Una primera en la que se cultivan en el laboratorio estas células olfativas, para saber qué diferencia a un tipo de paciente que responde a un fármaco con respecto a otro que no. Después, se implantan en animales de experimentación, donde pueden encontrar el ambiente apropiado para desarrollarse y transformarse en células nerviosas humanas. Así cuenta que pueden estudiar qué diferencia a unos pacientes de otros, y por qué responden a unos fármacos sí y a otros no.

El proyecto, donde actualmente esta más avanzado, es en el trastorno bipolar, según identifica esta investigadora: "Tenemos células con pacientes con trastorno bipolar, que responden muy bien al litio, y células de neuroepitelio de pacientes que responden muy mal al litio, el tratamiento que suele emplearse en estos casos".

Dice la experta que, a partir de esta investigación, se ha visto que las células de los pacientes que responden a la medicación, con respecto a las células de quienes no responden al litio son diferentes, "de forma que el trastorno bipolar no es uno, igual que sucede con el cáncer, que no es sólo una enfermedad".

Además, señala Berrocoso que se han conseguido implantar estas células en ratones, donde se ha constatado que aquellos que reciben las células neurolfativas de quienes ya se sabe que responden bien al litio cuando son tratados con esta sustancia mejoran, al mismo tiempo que se ha comprobado que los ratones que reciben las células de pacientes con bipolaridad que no responden al litio el ratón no mejora de esas alteraciones; resaltando igualmente la importancia del empleo de animales en determinadas investigaciones como éstas.

Este proyecto, tal y como nos cuenta esta catedrática universitaria, se realiza en colaboración con el CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental) y que cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía y de un proyecto preconcedido del Ministerio de Ciencia, Investigación, e Universidades. Fue presentado el pasado mes de junio en el X Curso Psicofarmacología y Neurociencia de la SEPSM, que tuvo lugar en Vitoria.