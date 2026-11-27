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MADRID 27 (EUROPA PRESS)

Un amplio estudio escandinavo dirigido por Instituto Noruego de Salud Pública de Oslo en Noruega revela que los niños nacidos de madres que utilizaron medicamentos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) durante el embarazo no presentan un mayor riesgo de padecer afecciones del neurodesarrollo como autismo, TDAH, discapacidad intelectual y trastornos del aprendizaje.

Los investigadores afirman que estos hallazgos, recogidos en 'The BMJ' son en gran medida tranquilizadores y no justifican la interrupción de la medicación para el TDAH durante el embarazo.

A pesar del creciente uso de medicamentos para el TDAH entre las mujeres en edad reproductiva, la escasa evidencia disponible para guiar las decisiones de tratamiento durante el embarazo lleva a muchas mujeres a interrumpir su medicación, lo que puede afectar negativamente su salud mental y la estabilidad familiar. Los primeros estudios realizados en Canadá y Dinamarca sobre este tema fueron alentadores, pero carecían de detalles sobre medicamentos específicos o un abanico más amplio de trastornos.

Para abordar esta laguna, los investigadores utilizaron registros sanitarios de Dinamarca, Noruega y Suecia para examinar la relación entre la exposición prenatal a la medicación para el TDAH y los resultados del neurodesarrollo en la descendencia.

Sus resultados se basan en 3.643.376 niños nacidos entre 2000 y 2021, a quienes se les realizó un seguimiento durante una mediana de 9 años en Suecia y de 10 años en Noruega y Dinamarca. De ellos, 7.595 (0,2%) estuvieron expuestos a medicamentos para el TDAH durante el embarazo y 2.389 (0,1%) en el segundo o tercer trimestre.

El tipo de medicamento para el TDAH más utilizado fue el metilfenidato (69%), seguido de las anfetaminas (20%), luego la atomoxetina (7%), y solo el 4% utilizó más de un tipo de medicamento para el TDAH en algún momento del embarazo.

También se tuvieron en cuenta otros factores potencialmente influyentes, como el sexo del niño y el año de nacimiento, la edad de la madre, el país de nacimiento, la educación, el tabaquismo durante el embarazo, el diagnóstico de TDAH y el uso de otros medicamentos.

Tras controlar estos factores, ni la exposición a medicamentos para el TDAH en general, ni durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, ni por tipo de medicamento, se asoció con un mayor riesgo de sufrir trastornos del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento y emocionales, o trastornos del desarrollo psicológico e intelectual.

Se observaron algunos riesgos elevados asociados a la exposición a ciertos fármacos durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero los autores sugieren que estos resultados pueden deberse al azar.

Estos son hallazgos observacionales y los investigadores reconocen que factores no medidos, como la gravedad del TDAH o la genética, podrían haber influido en los resultados, mientras que las bajas tasas de exposición y el pequeño número de eventos limitaron su capacidad para extraer conclusiones firmes para algunas afecciones.

Sin embargo, los análisis de sensibilidad consistentes, el gran tamaño de las muestras, el seguimiento prolongado y la información detallada sobre diagnósticos, recetas surtidas y factores potencialmente influyentes sugieren que los resultados son sólidos.

"Ante el creciente uso de medicamentos para el TDAH entre las mujeres, nuestros hallazgos pueden ayudar a pacientes y profesionales sanitarios en sus decisiones conjuntas sobre el tratamiento farmacológico de los síntomas del TDAH durante el embarazo y al planificarlo", afirman los autores. Y sugieren que "las preocupaciones sobre el riesgo futuro de que los niños desarrollen trastornos del neurodesarrollo no justifican la interrupción de la medicación para el TDAH durante el embarazo, ya que los resultados son en gran medida tranquilizadores".

Un editorial relacionado describe las consideraciones clave para ayudar a los médicos a comprender los hallazgos de los estudios de seguridad de los medicamentos durante el embarazo y para facilitar conversaciones más claras con las pacientes sobre las decisiones de tratamiento.