Un medicamento oral podría proteger la visión frente a la retinopatía diabética

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MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Trinity College de Dublín (Reino Unido), en colaboración con Breye Therapeutics, han descubierto que un medicamento oral, danegaptide, puede proteger contra el daño que amenaza la visión en la retinopatía diabética no proliferativa (RDNP), que es una de las principales causas de ceguera en adultos en edad laboral.

El estudio, publicado en la revista internacional 'Science Translational Medicine', destaca un nuevo enfoque terapéutico que podría reemplazar o complementar las frecuentes y altamente invasivas inyecciones oculares para millones de pacientes con diabetes.

UNA ALTERNATIVA ORAL A LAS INYECCIONES OCULARES

La retinopatía diabética afecta a casi el 30% de las personas que viven con diabetes, y la forma no proliferativa (RDNP) representa la gran mayoría de los casos. Actualmente, los tratamientos estándar, como las inyecciones intravítreas de anti-VEGF, se reservan para las etapas avanzadas de la enfermedad, cuando ya se ha producido una pérdida de visión significativa, a menudo irreversible. Debido a que estas inyecciones requieren una administración regular y directa en el ojo, la intervención temprana sigue siendo poco práctica.

En modelos preclínicos de la enfermedad, la administración de danegaptide redujo rápidamente la fuga de vasos sanguíneos en la retina, previno la ruptura de la barrera hematorretiniana interna (BHRI) y revirtió el edema retiniano (hinchazón) con una eficacia comparable a la de las terapias inyectables.

RESULTADOS INICIALES EN 24 PACIENTES

Además, en un ensayo clínico inicial con 24 pacientes con retinopatía diabética no proliferativa (RDNP), la administración oral de danegaptide fue segura y bien tolerada. Cabe destacar que el 55% de los participantes mostraron signos tempranos de actividad biológica, incluyendo reducciones significativas en la fuga retiniana, disminución del grosor del subcampo central y resolución de los quistes de líquido intrarretiniano.

Las estimaciones mundiales sugieren que decenas de millones de personas viven con retinopatía diabética no proliferativa (RDNP), y que aproximadamente un tercio de los adultos con diabetes probablemente desarrollarán esta u otra forma de retinopatía diabética a lo largo de su vida.

Dada la gravedad de esta afección y la urgente necesidad de tratamientos mejores y menos invasivos, esta investigación ofrece una esperanza significativa de que un simple medicamento oral pueda marcar una gran diferencia en el manejo eficaz de la enfermedad y permitir que las personas afectadas lleven una vida más normal.

Los resultados son sumamente prometedores y el equipo de investigación subraya ahora la necesidad de avanzar con ensayos clínicos de fase II de mayor envergadura.

"El control de la retinopatía diabética antes de que se produzcan daños irreversibles se ha visto limitado durante mucho tiempo por la carga que suponen las inyecciones invasivas", asegura el profesor Matthew Campbell, catedrático de Genética Neurovascular del Trinity College de Dublín y autor principal del artículo de investigación.

"Nuestros hallazgos demuestran que una simple píldora oral puede actuar eficazmente sobre la barrera hematorretiniana interna y repararla. Esto ofrece una posible vía preventiva no invasiva que podría proteger la visión en ambos ojos simultáneamente, mucho antes de que se produzca una pérdida de visión grave".