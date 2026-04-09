Un mecanismo explica cómo se regula la producción de proteínas en hígado graso bajo estrés metabólico

Remodelado hepático y progresión de la enfermedad en modelos de hígado graso - Imágenes adaptadas de Belloc et al., 'Science Advances' (2026). - IRB BARCELONA

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del IRB Barcelona y del Hospital Clínic-IDIBAPS ha identificado un nuevo mecanismo que explica cómo se regular la producción de proteínas en el hígado graso bajo estrés metabólico, informa el IRB en un comunicado este jueves.

Publicado en 'Science Advances', afirma que el 70% de la respuesta celular al estrés metabólico se regula en la traducción del ARN mensajero, un nivel de control que "redefine" la interpretación de la reprogramación de la expresión génica asociada a enfermedades hepáticas.

El equipo combinó enfoques experimentales en modelos animales de estrés metabólico con datos de pacientes y análisis computacionales integrando distintos abordajes ómicos: esta metodología permitió mapear por primera vez el desajuste entre los mensajes genéticos (ARN) y su producto final (proteínas).

El estudio muestra que la proteína CPEB4 actúa como un regulador central que ajusta qué mensajes se traducen en cada momento, "permitiendo a las células ajustar su funcionamiento en condiciones adversas".

Estos mecanismos no solo permiten a las células adaptarse al estrés, sino que también están relacionados con la progresión del hígado graso hacia formas más graves, como la inflamación, la fibrosis o el cáncer de hígado.

El proyecto se inició con la financiación de la Fundación La Caixa y se ha desarrollado y completado con el respaldo de la AECC; y también ha recibido financiación de la Marató de TV3, la Fundación BBVA, Worldwide Cancer Research, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Generalitat, así como del Instituto de Salud Carlos III y la Comisión Europea.